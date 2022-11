El Parlamento de Canarias celebra este miércoles sesión plenaria que puede seguirse en el siguiente enlace: https://www.parcan.es/video/jornada/37754/

Pleno del Parlamento de Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha destacado este miércoles la «orientación social» del próximo presupuesto del archipiélago y la «estabilidad» del Ejecutivo que le permitirá a sacar adelante sus cuartas cuentas de la legislatura.

En el debate de primera lectura de las cuentas autonómicas de 2023 en el Parlamento de Canarias ha resaltado el «esfuerzo extraordinario» por captar más recursos para hacer frente a la pandemia y la crisis de inflación y garantizar la prestación de los servicios públicos, la ejecución de infraestructuras y la creación de empleo.

El presupuesto alcanza un importe total de 10.180 millones de euros lo que supone un aumento del 11,9 por ciento y de 1.082 millones respecto a las cuentas de 2022.

Cuando llegó el ‘Pacto de las flores’ se encontró con un presupuesto de 7.855 millones de euros en 2019 y desde entonces ha aprobado cuatro presupuestos: en 2020 ascendió a 8.066 millones de euros, un 2,7% más que el año anterior; en 2021 la cifra fue de 8.474 millones de euros (+5%) y en 2022 volvió a subir hasta los 9.098 millones (+7,37%) para presentar un cuarto presupuesto de 10.180 millones (+11,9%).

El presupuesto ha crecido más de 2.000 millones en cuatro años

Con estos datos, el presupuesto autonómico ha crecido en cuatro años en más de 2.000 millones de euros «y con la que ha caído», ha resaltado Rodríguez.

Ha apuntado que el cuarto presupuesto consagra beneficios fiscales por importe de 2.321 millones y que beneficia especialmente «a los más dañados», que en el caso del IRPF se sitúa en unos 100 millones de euros.

El gasto social experimenta un incremento del 9,4% para situarse en los 7.478 millones de euros y destaca especialmente el departamento de Derechos Sociales cuyas partidas suben 89 millones de euros, un 15,3%, para situarse en los 669 millones –un 45% desde que se inició la Legislatura–.

Además, el Servicio Canario de la Salud gestionará 3.793 millones de euros (331,7 millones más que este año), lo que supone un incremento del 9,5% mientras que Educación crece un 8,8% para situarse en los 2.326 millones de euros.

Respecto a las políticas de apoyo a los sectores productivos, estas crecen hasta los 395 millones de euros, mientras que las inversiones alcanzarán los 1.764 millones de euros, lo que supone un significativo incremento respecto al año 2019 de un 90,8% y un 75%, respectivamente.

160 millones para la reconstrucción de La Palma

El consejero ha detallado también que la reconstrucción de La Palma contará con 100 millones, 60 ya consignados y otros 100 millones vía crédito. «Hay más recursos en esta ley que en los Presupuestos Generales del Estado», ha indicado.

Ha dicho que «las convulsiones» internacionales continúan y afectan a la economía por el alto precio de las materias primas y la inflación pero pese a ello, las previsiones del Gobierno pasan por un crecimiento del 1,3% en 2023, avaladas por la AIReF.

Ha indicado que los datos están «mejorando», con menos de 190.000 parados –mejor registro desde 2007–, más de 864.000 cotizantes a la Seguridad Social, lo que supone un «récord histórico aunque les moleste a algunos», y el turismo en plena recuperación de la actividad tras la pandemia. «Hay remontada económica», ha señalado.

Rodríguez ha señalado que Canarias «ha estado en buenas manos» en esta Legislatura y ha conseguido «paliar» todos los problemas que se han planteado durante estos años, y captando siempre más recursos que los consignados en el presupuesto inicial.

Domínguez: «Injustos, irreales e irresponsables»

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Domínguez, ha dicho que los presupuestos son los más «injustos, irreales e irresponsables» de la historia de Canarias porque arrastran «una losa demasiado pesada» pues incurren en deuda e incrementan los impuestos al depender de los Presupuestos Generales del Estado.

En su defensa de la enmienda a la totalidad ha dicho que los PGE «nacen viciados» pues no están avalados por ningún organismo oficial de, ahí que entienda que son «una gran mentira de principio a fin» y que es «difícil» justificar que se apoyen.

Ha cargado contra la falta de previsión del Gobierno –«no han acertado en una»– y advertido de que las cuentas «crean falsas expectativas» para los canarios pues se proyectan inversiones que después no se ejecutan.

Domínguez ha dicho también que «es una vergüenza» que no se haya ejecutado aún un plan de vivienda en La Palma, lo que demuestra la «incapacidad manifiesta» para ejecutar el presupuesto pese a que el Gobierno ha tenido a disposición muchos recursos económicos.

De hecho ha comentado que en 2023 habrá un superávit de 185 millones lo que abre la puerta a «bajar los impuestos».

No hay alivio fiscal

En su opinión, no hay plan de alivio fiscal en Canarias, al contrario un «castigo fiscal», con incremento de impuestos desde 2019, al tiempo que ha subrayado que las familias que no presentan declaración de la renta no tienen ahorro fiscal y que la subida de las hipotecas es muy superior.

Los populares proponen bajar el IGIC, el recibo de la luz para que los consumen más de 10Kwh, el impuesto de telecomunicaciones o la bonificación del «impuesto a la muerte» y el de Patrimonio porque Canarias tienen que ser «polo de inversión extranjera».

Ha reclamado también un plan «contra la economía sumergida» para aumentar los ingresos de la comunidad autónoma y más «racionalización del gasto» pues gobernar consiste «en gastar mejor», reducir la administración y «apretarse el cinturón como han exigido a la ciudadanía».

Domínguez ha alertado del «riesgo elevado» de convertir ingresos coyunturales en «gastos estructurales» y afeado al Ejecutivo de no apostar por los sectores productivos porque «la ideología les puede» dado que la creación de empleo es que la permite combatir la pobreza.

Ha dicho que Canarias no tiene un problema de recursos económicos sino un «gravísimo problema de gestión».

El Grupo Nacionalista considera «insuficiente» el presupuesto autonómico

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha comentado que el presupuesto autonómico es «mejorable» e «insuficiente» y se puede encontrar una forma «más eficaz» para afrontar la «incertidumbre» de 2023.

Barragán ha detallado que el presupuesto «ayudará poco o nada» a la recuperación económica de las islas pues no va a llegar a las familias y entiende que el plan de ahorro de 100 millones no es suficiente.

En la defensa de la enmienda a la totalidad ha lamentado que el Gobierno de Canarias no haya querido debatir sobre su propuesta alternativa y no distribuya mejor los recursos para buscar la «excelencia» en la gestión. «No han considerado siquiera sentarse cuando se llenan la boca de diálogo», ha señalado.

Ha comentado que el «todo va bien» que defiende el Gobierno no está relacionado con la calidad de vida que hay «en la calle» pues falta un mayor alivio fiscal y más medias estructurales para afrontar el futuro.

Propuestas

El Grupo Nacionalista Canario propone, en esta línea, la rebaja de 1% en el tramo autonómico del IRPF, la deflactación de las tarifas del IRPF, así como la actualización de deducciones y nuevas deducciones del IRPF destinadas a compensar el extracoste de la ultraperiferia y la doble insularidad a quienes tengan unas rentas inferiores a 42.000 euros, si la declaración es individual, o de 57.200 euros si se realiza de forma conjunta. Además, que se incluyen deducciones para gastos de estudio, por nacimiento de hijos, por hijos con discapacidad, para el apoyo de trabajadores del hogar y cuidadores, por extracoste en la cesta de la compra y para gastos de salud mental, entre otras.

En cuanto al IGIC plantean la ampliación del régimen especial del pequeño y mediano empresario y profesional, la rebaja del tipo general del 7% al 5% durante 2023 y del 2,75%, el tipo reducido; la aplicación del tipo 0 para la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente; el tipo 0 para el transporte de viajeros y mercancías de servicio público por vía terrestre; eximir a las empresas del sector primario, que tienen tipo cero, de adelantar el IGIC al Gobierno; tipo 0 a las actividades agrícolas, forestales y ganaderas; la aplicación del principio de caja, la aplicación del tipo 0 a las entregas de energía eléctrica y modificar la tributación de los combustibles, especialmente en El Hierro, La Gomera y La Palma.

Ha advertido de la «lentitud» en la ejecución de los fondos europeos y ha mostrado su preocupación por que muchos proyectos dependen de esos fondos y puede quedar en riesgo cuando acaben los recursos.

Barragán ha solicitado un plan plurianual de financiación para las dos universidades públicas, mejorar la ejecución del plan de vivienda para asegurar la construcción de 4.000 y una planificación más concreta para la reconstrucción de La Palma. «Queremos una respuesta más tangible», ha comentado.

Espino considera una «estafa» la reforma fiscal

La diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha tildado este miércoles de «estafa» la reforma fiscal impulsada por el Gobierno en los Presupuestos de la Comunidad Autonóma dado que suma 100 millones y solo en IGIC el incremento rondará los 500 millones.

En el debate de primera lectura en el Pleno del Parlamento de Canarias ha señalado que con los ingresos «disparados» hay margen para bajar impuestos al tiempo que ha incidido en que la «lluvia de millones» que suele ‘vender’ el Ejecutivo no está mejorando la vida de los canarios.

Ha advertido de la debilidad de los sectores productivos y del aumento de un 300% del presupuesto en indemnizaciones a altos cargos en previsión de que en mayo del próximo año no cuentan con el respaldo de los ciudadanos.

C’s señala la falta de ambición en la reforma fiscal

El diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández, ha criticado la falta de ambición del Gobierno de Canarias con la reforma fiscal incluida en el proyecto de Presupuestos de 2023 y ha instado a evitar el «despilfarro» de recursos públicos.

En el Parlamento canario ha advertido del «riesgo» de recesión técnica debido a la coyuntura internacional y de los problemas para hacer frente a los «problemas estructurales» de Canarias.

Fernández ha cuestionado que la administración pública se hace «más grande» mientras retroceden los sectores productivos y ha reclamado que los fondos europeos «lleguen a las empresas». «Si todo está tan bien por qué todo está tan mal», se ha preguntado.

Curbelo: «Razonable y equilibrado»

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha dicho este miércoles que el Presupuesto de 2023 es «razonable y equilibrado« y el «mejor» para fortalecer los servicios básicos e impulsar el crecimiento de las islas.

Curbelo ha defendido la «estabilidad» del pacto regional para sacar adelante sus cuartas cuentas de la Legislatura y que demuestra que «todas las políticas no son iguales».

Ha señalado que «la prioridad» del presupuesto es mantener los servicios públicos, poniendo como ejemplo que la aplicación de la ley de dependencia «ha mejorado muchísimo», y reclamado que las administraciones públicas «ganen músculo» para poder atender a los ciudadanos dado que ahora la respuesta llega «tarde».

Además ha tildado de «electoralistas» las enmiendas a la totalidad ironizando con la actitud del portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, de cara a las próximas elecciones. «Este nuevo quiere sal», ha comentado.