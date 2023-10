La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dejado caer que los cinco escaños de Podemos dentro de Sumar pueden votar diferente en la investidura de Sánchez

Ione Bellarra e Irene Montero. Imagen EFE

La ministra en funciones de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha dejado caer que el voto de los morados a la investidura de Pedro Sánchez no depende de Sumar sino de que los socialistas consideren las propuestas que les plantearon hace semanas. «La pelota está en el tejado del PSOE».

Así lo ha dejado claro Belarra en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 en la que ha insistido en que lo que quiere Podemos es que el PSOE tenga en cuenta las medidas que les hicieron llegar y sobre las que siguen sin tener respuesta, ha apuntado.

Ha defendido que son propuestas «buenas para la gente», subrayando además que los proyectos de Podemos y Sumar «son distintos y que buscan objetivos parcialmente distintos», y ha puntualizado que si bien ambas formaciones firmaron un acuerdo de coalición para el 23J, «no significa ser el mismo proyecto político».

Cinco escaños dentro de Sumar

Por este motivo, ha dejado caer que los cinco escaños morados dentro de la coalición de Yolanda Díaz podrían votar diferente en la investidura de Sánchez, aún sin fecha, poniendo en valor que los ejemplos de lo que ha aportado Podemos al Gobierno «son inacabables».

Aparte de reclamar la continuidad de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, las cinco propuestas que los morados enviaron al PSOE el pasado 30 de septiembre son: rebaja del transporte público; limitar los márgenes de beneficio de las empresas de alimentación y sanciones «ejemplares» a las empresas que disparen los precios de productos con IVA superreducido, como el aceite de oliva.

Plantean también un compromiso de renovación del CGPJ, una moratoria de todos los contratos de alquiler durante la próxima legislatura y una subida del salario mínimo hasta los 1.500 euros.

Belarra ha subrayado durante la entrevista que el PSOE tiene que escuchar las peticiones de Podemos, que ha diferenciado de las de Sumar, para que así el futuro Gobierno tenga más «estabilidad».

«Lo que es increíble, y no transmite mucha seguridad a la ciudadanía, es que un partido que tiene cinco escaños haga una propuesta y no encuentre por parte de los interlocutores una respuesta», ha agregado Belarra, que ha pedido al PSOE que no se «eche a dormir» y atienda sus peticiones.