Rectificación solicitada por Maximiliano Poveda Sierra

Radio Televisión Pública de Canarias pide disculpas a Maximiliano Miguel Poveda Sierra por el artículo publicado el pasado 2 de marzo de 2023 en esta misma sección

El pasado 2 de marzo de 2023, en esta misma sección se publicó un artículo titulado «La trama del Caso Mediador llegó a su ocaso en mayo de 2021». Se trata de una nota publicada por EFE y de la que este medio se hizo eco.

Ahora la dirección de Radio Televisión Canaria se retracta públicamente. Reconociendo además que parte de lo dicho en ese artículo no eran ciertas cuando se publicó. Así se reconoce en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el listado de Hacienda de deudas. En dicho listado ya no aparece el nombre de Maximiliano Miguel Poveda Sierra al no existir deudas tributarias firmes pendientes por su parte.

Aclaramos además que algunas de las actuaciones que la Agencia Tributaria ha iniciado se encuentras desestimadas y otras pendientes de resolución. Con lo que la calificación de «tercera persona física que más impuestos debe en España» conculcó a su derecho de honor. Por todo ello, pedimos disculpas públicas a Maximiliano Miguel Poveda Sierra