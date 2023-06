Roberto Alagna inaugura la III edición del Santa Catalina Classics

Bajo la batuta del Director Artístico Karel Mark Chichon, el tenor francés Roberto Alagna abrió la III edición del Santa Catalina Classics

El tenor francés Roberto Alagna fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la III edición del festival de música clásica Santa Catalina Classics, organizado por Barceló Hotel Group. El Royal Hideaway Hotel acogió este sábado, 24 de junio, el primer concierto de edición. En esta ocasión, el tenor estuvo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas de la actualidad, bajo la batuta de su Director Artístico y Titular Karel Mark Chichon.

Alagna deleitó al público con la interpretación de un repertorio que abarcó desde el lirismo francés hasta el verismo italiano, con sus inconfundibles toques de profundo dramatismo.

En palabras del propio Alagna: “Siempre me ha gustado el aire libre, a pesar de que a menudo sea difícil por razones acústicas. El aire libre nos permite comulgar con los elementos, y aunque sea natural, se vuelve precisamente sobrenatural: el cielo, el viento, sentir la brisa y sentir esa inmensidad que nos rodea y la voz que se apaga en la vibración de la noche nos permite conectar todos juntos, con el público y con la naturaleza. Me encanta este sentimiento y, aunque a menudo es más difícil que en el interior, me encanta actuar al aire libre”.

«Un honor y emoción cantar en Las Palmas»

Asimismo, refiriéndose a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sede del festival, el tenor francés destacó que es para él “un honor y una emoción cantar en Las Palmas, tierra natal de Alfredo Kraus, porque me permite rememorar a este artista y hombre formidable”.

Muchos de los asistentes continuaron la velada disfrutando de una propuesta gastronómica local en el restaurante Doramas, así como de una cena de gala en el emblemático salón Palmeras.