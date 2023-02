San Valentín: ¿Interés comercial o sentimental?

El 14 de febrero, Día de los Enamorados, abre tradicionalmente e debate sobre el posible interés comercial y la celebración o no de este tipo de días

Vídeo RTVC. Informan: Alberto Fabricio / Laura Piñeiro.

Interés comercial o sentimental, este martes, 14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados, es uno de esos días en los que muchos ponen en mayúsculas un TE QUIERO que habría que cultivar no solo hoy, sino todos y cada uno de los días del año. Comercial o no, el 14 de febrero siempre abre el debate sobre el amor en todos los sentidos.

Me quiere… No me quiere.. me quiere…Este 14 febrero, Día de los Enamorados seguro que a muchos les han hecho algún regalo en forma de flores o bombones. Pero …¿para ser felices hace faltar estar enamorado?

Para algunos, «lo primero quererse a uno mismo para querer a los demás». Otros consideran que «no solo el enamoramiento es la pareja, la familia, los hijos, las amigas, también». Para una mayoría «hace falta estar enamorado de tí, de tu pareja, de tu familia, de tu vida, el amor es importante en todos los sentidos» o «tiene que ser siempre, no solo una vez al año, tiene que ser todos los días del año».

Regalos ¿sí o no? por San Valentín

Otro debate es sobre la necesidad o no de regalar en este día. Hay quien considera que no hace falta que sea solo en este día sino cuando apetezca. Para otros es importante que el detalle se produzca en esta fecha «una flor, una rosa, dulces…».

Lo cierto es que, como para casi todo en la vida, hay opiniones para todo y lo importante es que cada persona sea libre de celebrar o no días como este de San Valentín.