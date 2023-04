La Consejera del Cabildo por Podemos, Sara Ramírez, anuncia que abandona la formación morada por discrepancias

Este sábado 2 de abril la consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia en el Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, ha anunciado que abandona Podemos Canarias. Formación con la que era cabeza de lista para las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

Su decisión ha sido anunciada a través de sus redes sociales. “Durante este mes me he preguntado muchas veces: ¿Y la dignidad? Por la militancia, conciencia y la verdad. Es el momento de hablar y tomar decisiones. Tras agotar las vías internas, abandono Podemos Canarias. A quienes me acompañan en la lucha: Gracias”. Es el texto que acompaña al anuncio en sus redes sociales, acompañando la publicación de un artículo en el que explica los motivos de su abandono.

Relata que ha vivido un mes duro dentro del Consejo Ciudadano del Partido, que según comenta, no ha respetado las decisiones de la militancia poniendo al frente de la lista del Cabildo a un dirigente de Izquierda Unida.

Asimismo, Ramírez ha destacado el papel que ha tomado Yolanda Díaz con su plataforma SUMAR, pero no ha dejado claro si estará en sus listas en las próximas elecciones.