El gimnasta español Ray Zapata obtuvo una gran nota de 15,041 con su ejercicio de suelo en la ronda de clasificación de los Juegos de Tokio, que le sitúa en tercera posición de ese aparato al término de la primera de las tres subdivisiones, aunque tiene una larga jornada por delante para averiguar si termina entre los ocho primeros que entrarán en la final.

«He hecho uno de los mejores ejercicios de mi vida. Hace mucho que buscaba el 15 y ha salido aquí, donde tenía que salir», expresó, feliz, Zapata, tras competir.

El israelí Artem Dolgopyat, subcampeón mundial de este aparato, ocupa provisionalmente el primer lugar en suelo con 15,200 gracias a un 6,600 de dificultad y un 8,600 en ejecución.

Le siguen el campeón del mundo absoluto, el ruso Nikita Nagornyy, con 15,066 (6,200 + 8,866), y Zapata con sus 15,041 (6,500 + 8,541)

Pero ningún gimnasta chino, ni siquiera el tercero en los últimos mundiales, Xiao Ruoteng, superó a Zapata al quedarse en los 14,866 puntos.

En las siguientes subdivisiones aún deben pasar por el tapiz los equipos de Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otros, y gimnastas individuales especialistas en suelo que también optan a ser finalistas.

En la clasificación por equipos, para la que no cuenta la nota de Zapata, España acabó la primera subdivisión en cuarto lugar, lo previsto dada la entidad de sus compañeros de turno: Rusia, equipo campeón del mundo, China, subcampeón, y Ucrania, si bien estos no cuentan con el subcampeón olímpico en Río Oleg Verniaiev, sancionado por dopaje.

China comanda con 262,061, Rusia le sigue con 261,945, Ucrania sumó 247,492 y España 241,462, a más de 20 puntos del líder, una distancia mayor de la que cabía esperar y lejos de la posibilidad de acceder a la final.

Zapata puso en vilo al seleccionador Fernando Siscar y a sus compañeros con dos diagonales que entraron por milímetros, pero clavó todo. No presentó su dificultad máxima, con el nuevo elemento que presentó hace un mes en la Copa del Mundo de Doha (doble mortal adelante en plancha con pirueta y media), que se reserva para la final; hoy prefirió asegurar.

Salió muy satisfecho de esa apuesta. Saludó con una reverencia, dio una palmada, miró al cielo y apretó los dientes antes de abrazarse con el entrenador Benjamín Bango.

Zapata ya participó en los Juegos de Río 2016, también solo en suelo. Aunque llegaba como medallista de bronce en el anterior mundial, no pasó a la final.

Su nota de hoy supera los 14,933 con los que fue segundo en la Copa de Doha, donde solo le ganó Dolgopyat.

Al término de la jornada se sabrá si está entre los ocho elegidos, los ocho mejores de suelo, que se jugarán las medallas el 1 de agosto a las cinco de la tarde en Japón.

No le fueron del todo bien las cosas a España en la clasificación por equipos

La selección que forman Néstor Abad (único con experiencia olímpica), Nicolau Mir, Joel Plata y Thierno Diallo empezó de forma correcta en la barra, pero en suelo todos menos Mir recibieron penalizaciones por salirse de los límites.

Plata fue el único que pasó de los 13 puntos en caballo con arcos (13,433) y Néstor Abad se cayó de bruces al salir de un buen ejercicio de anillas (11,966). El pentacampeón de España, habitualmente muy seguro, no lo estuvo hoy tanto y también se quedó corto de altura en el salto y acabó en el suelo. En el mismo lugar terminó su ánimo: «Mal, personalmente mal. No quiero hablar», dijo al acabar su actuación.

En suma, el mejor del equipo fue Joel Plata con un total de 81,298 puntos. Mir finalizó con 79,665, Abad con 78,031 y Diallo con 76,066.

Rusos y chinos protagonizaron una lucha sin tregua por comandar la clasificación, con intercambios constantes en cabeza.

Las paralelas pusieron delante a los rusos, el suelo devolvió el liderato a los chinos… y así hasta última rotación, a la que estos llegaron con 1,149 puntos de margen. En su último aparato, las anillas, refrendaron su posición con un Liu Yang soberbio (15,300), mientras que en el caballo con arcos los rusos no brillaron particularmente.

Aunque las notas de hoy sirven para clasificarse a las finales pero no se tendrán en cuenta en ellas, el liderato individual lo ejerce de momento el campeón mundial Nikita Nagornny (87,897), con escaso margen sobre Xiao Routeng (87,732) y el también chino Sun Wei (87,298).

Zapata satisfecho con su ejercicio

Ray Zapata, probable finalista olímpico de suelo tras sumar hoy 15,041 puntos en la ronda de clasificación de Tokio 2020, resaltó este sábado el valor de la experiencia en sus segundos Juegos y a sus 28 años: «En cada salto voy a clavar, no a sobrevivir como en otras ocasiones».

«El ejercicio me ha salido increíblemente bien, es uno de los mejores que he hecho nunca y aún tengo un margen de mejora para la final, en caso de que llegue», aseguró el gimnasta español nacido en Santo Domingo, que debe esperar a que acabe la jornada para saber si entra en la final.

«Con esta nota creo que debería estar , pero hay que esperar», afirmó a Efe tras competir.

Zapata no incluyó en su ejercicio de hoy la nueva dificultad con la que sorprendió en la Copa del Mundo de Doha, un doble mortal adelante en plancha con pirueta y media.

«Lo reservamos para la final. En esta ocasión había que asegurar una nota de ejecución buena. En la final obviamente iremos con todo. Estamos en unos Juegos Olímpicos. Estoy preparado para jugármela», afirmó.

«Mi objetivo era sacar un 15, que en este ciclo olímpico aún no lo había conseguido. Se ha resistido hasta ahora, pero aquí es donde vale. Según había entrenado y como me sentía de explosivo, me lo esperaba. Estoy compitiendo con más experiencia y en cada salto voy a clavar, no a sobrevivir como en otras ocasiones. Aunque nervioso estaba un montón», reconoció Zapata, que hoy se levantó «a las 5:55 de la mañana» para entrenar.

«La gimnasia te pega palos muy duros y nos ayuda a odiarla», dijo. «Pero estoy por segunda vez en unos Juegos y hay gente, incluso mejor, que quizá nunca haya estado».

En la competición por equipos España marcha provisionalmente cuarta, aunque con una nota baja que le dificulta estar en la final.

«Les he visto nerviosos, la adrenalina igual te pone arriba que abajo. Pero estoy orgulloso de ellos, también de Néstor», apuntó en referencia al pentacapeón nacional Néstor Abad, que hoy falló en varios ejercicios con caídas y salidas de tapiz.

«Aunque no le haya salido bien la competición, ha fallado haciendo la dificultad que él quería. Podía haberla quitado, pero quiere estar entre los mejores. Tendrá más adelante su recompensa seguro, aunque hoy estaba un poco tristón», lamentó Zapata.

El candidato a medalla olímpica afirmó que prefiere no ver lo que queda de competición.

«Soy gafe», aseguró.

«Pero mis compañeros me irán contando. Que sea lo que Dios quiera»