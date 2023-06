CC reclama al Estado que se cumplan las partidas en los PGE

La formación nacionalista reclama los compromisos acordados en los PGE porque «se está perjudicando a Canarias»

Declaraciones: Ana Oramas, exportavoz de CC en el Congreso

Coalición Canaria exigió al todavía Gobierno de Canarias y al PSOE que reclame al Estado que se cumpla las partidas acordadas con CC en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 antes de las elecciones del 23 de julio; unos compromisos que “si no se hacen realidad, a quienes están perjudicando y castigando son a los canarios y las canarias, no a Coalición Canaria”.

El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, reprochó que los miembros del Gobierno de Canarias en funciones sean capaces de “viajar a Madrid para presentar a sus candidatos al Comité Federal, otros vayan a buscar piso sin que los canarios y canarias hayan ejercido su derecho al voto e incluyo haya consejeras como la de Derechos Sociales que dejen el Gobierno para ir en las listas, pero ninguno sea capaz de plantarse en Madrid, frente a los Ministerios, a exigir las partidas de los Presupuestos Generales del Estado que les corresponde a los canarios y canarias”.

Sin embargo, “seguimos ante un Gobierno de Canarias que no ha hecho la tarea: no ha exigido que esas partidas lleguen a Canarias, no ha trabajado para que el Gobierno de España cumpla con los canarios y canarias y no lo han hecho porque han puesto por encima sus intereses partidistas, han puesto por delante las elecciones autonómicas primero y ahora las generales; y con ello han intentado castigar a Coalición Canaria pero a quienes realmente han castigado es a los canarios y canarias”, sentenció.

Importancia de Canarias en Madrid

Esta situación lo que viene a corroborar es la importancia de que Canarias tenga en Madrid una voz “fuerte e independiente no solo para conseguir grandes logros como hemos conseguido, entre ellos, la gratuidad de las guaguas o la bonificación del 60% del IRPF al pueblo palmero sino para defender esta tierra” e hizo un llamamiento a los canarios para que “a la hora de emitir su voto no piensen en quién será el próximo presidente de España sino en quién los representará y quién defenderá sus derechos en el Congreso y en el Senado”.

Si el voto a Coalición Canaria es determinante, ya que con toda seguridad no habrá una mayoría holgada, por lo que “no solo nos estamos jugando que el próximo Gobierno de España cumpla con lo recogido en la actual ley de Presupuestos Generales del Estado sino el futuro de Canarias”.

«Cumplimiento urgente»

La candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, insistió en el “cumplimiento urgente de estas enmiendas de CC, como los 100 millones previstos en el Plan de Recuperación de La Palma, el convenio específico con la Comunidad Autónoma para la atención a la salud mental en la isla de La Palma derivada del volcán de 1,5 millones de euros; los 20 millones de euros para el transporte del plátano de Canarias y la compensación de los sobrecostes por la lejanía de programas de movilidad de Formación Profesional y Educación en Canarias con 1 millón de euros”.

Además, peligran los 450.000 euros para el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias para la investigación, desarrollo e innovación en los campos de las enfermedades tropicales y salud pública; 1 millón de euros para la promoción de la investigación universidades públicas Canarias y 1 millón de euros para becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado de las universidades públicas Canarias

«Se está perjudicando a Canarias»

Por su parte, Ana Oramas, insistió que las partidas aprobadas en las enmiendas que CC pactó y firmó con el PSOE en los Presupuestos del Estado “ni se han transferido a Canarias ni se están ejecutando tal y como hemos confirmado con los distintos sectores afectados”. A esto habría que sumar las partidas que estaban en los propios Presupuestos del Estado, “sobre las que desconocemos porque no se nos ha querido dar la información de cuáles, fuera de las pactadas con CC, han llegado a Canarias”.

Ana Oramas. Imagen Coalición Canaria

Oramas denunció que una vez más que, por razones políticas del PSOE y de NC, “se está perjudicando a Canarias» y recordó que en 2021 se cerró un acuerdo entre el grupo parlamentario socialista y la diputada para una serie de partidas destinadas a la reconstrucción de La Palma y otras para Canarias, pero media hora antes de la votación cuando Moncloa ya había dado el visto bueno se produjo una llamada del presidente y del vicepresidente de Canarias a Madrid diciendo que bajo ningún concepto se podían poner esas partidas para Canarias porque se lo iba a apuntar CC y eso no lo iban a admitir.