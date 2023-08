Jornada con polvo en suspensión que dará lugar a calima en todas las islas y vientos de hasta 70 kilómetros por hora y fuerte oleaje

Portavoz del 112, Candelaria Ceballos

Alerta Máxima

La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación a alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro.

La ola de calor se instalará en Canarias al menos hasta el domingo, por ello se ha activado el riesgo extremo e importante. Sin embargo, en la Península ha comenzado a reducir este viernes su intensidad y extensión, aunque las temperaturas seguirán muy altas en todo el país, pudiendo superar los 44ºC en algunos puntos. Según ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La ola de calor

Así en el archipiélago , existe aviso por riesgo extremo (aviso rojo) por temperaturas de hasta 40ºC en Gran Canaria, y aviso naranja (riesgo importante) por altas temperaturas de hasta 38ºC en el resto de las islas. Además, ha emitido aviso por polvo en suspensión que dará lugar a calima en todas las islas y por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y fuerte oleaje y todas excepto a Lanzarote y Fuerteventura.

Cabe destacar que Gran Canaria será la isla en la que este viernes se registren las temperaturas más altas, de hecho las mínimas en Fataga no bajaron de los 37 grados. En el caso de La Palma, en Tijarafe no bajaron de los 35 grados. También cabe destacar el viento intenso del este, donde en lugares como Alojera en La Gomera se alcanzaron rachas de 100km/h y los termómetros no bajaron de los 33 grados.

Las únicas zonas que se librarán de esta temperatura extrema será la costa del norte de las islas a menos de 300 metros de altitud donde la máxima rondará en torno a los 28 – 30 grados.