El perro tenía un corte de 25 centímetros en el cuello producido por el collar de cadena además de una delgadez extrema

Imagen del corte en el cuello del perro. Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario y el SEPRONA de Vecindario, en Gran Canaria, el pasado día 5, investigaron a dos personas como presuntos autores de un delito continuado de maltrato y abandono animal, de un perro de raza presa canario que presentaba un corte en el cuello de 25 centímetros de longitud y una profundidad severa, además de una delgadez extrema ya que carecía de comida y la poca agua que tenía estaba putrefacta, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Conocimiento de los hechos

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos fruto del desempeño del ejercicio de sus funciones, realizando servicio de seguridad ciudadana se observó como en el interior de un terreno se encontraba un can de raza presa canario aparentemente en malas condiciones sanitarias y de salud, activando y dando conocimiento de los hechos al SEPRONA de Vecindario. Por ello, el SEPRONA se dirige al lugar donde el can se encontraba para verificar el maltrato del animal, pudiendo observar como en el interior del terreno había un perro atado con una cuerda muy corta, no siendo superior al metro de longitud, no pudiendo apenas sentarse, teniendo un collar de cadena el cual ejercía presión en el cuello, provocándole un corte de unos 25 centímetros de longitud y de gran profundidad justo debajo del cuello, los Guardia Civiles actuantes tuvieron que cortar la cadena del cuello con una cizalla ya que el animal apenas podía respirar con normalidad.

Imagen del estado del animal. Guardia Civil

Malas condiciones sanitarias

El can se encontraba aullando y en malas condiciones sanitarias y de salud ya que no tenía comida ni agua. Presentaba un estado físico deplorable, al estar desnutrido se podía ver perfectamente la columna y costillas. Tenía además diversas heridas en sus cuatro patas y en la cola. El corral donde se encontraba tenía una caseta para resguardarse pero debido a la soga tan corta a la que estaba atado no podía resguardarse de las inclemencias meteorológicas.

Por todo ello, se informó a los servicios municipales para que los servicios de recogidas de animales se hicieran cargo del perro. Se levantó acta de ello y se solicitó el informe correspondiente para valorar el estado del mismo. Las diligencias están puestas a disposición del Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, así como de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Las Palmas.