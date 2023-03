El domingo 19 de marzo ‘Canarias es Cultura’ ahonda en la evolución de los efectos especiales en el cine de la mano de Carolina Jiménez

El espacio dedicado al arte y la cultura de Televisión Canaria regresa el domingo 19 de marzo, a partir de las 10:00 horas, con un programa sobre los avances tecnológicos en la creación cinematográfica y lo hace con una invitada cuyo trabajo es reconocido internacionalmente. Ella es Carolina Jiménez, una artista de efectos visuales digitales para cine (VFX artist) especializada en Layout, que ha trabajado en películas como la trilogía del Hobbit, Happy Feat 2 o Star Treck y a las ordenes de directores como George Miller, Peter Jackson o Ridley Scott

Entre las primeras invenciones de Méliès y las películas de superhérores actuales, han pasado más de 100 años y una revolución digital. Los efectos visuales en el cine no paran de evolucionar de la mano de la tecnología, haciendo posible que veamos en la pantalla cualquier situación que los directores y directoras imaginen. Para lograrlo, hay un equipo enorme detrás de cada plano, que diseña, colorea y anima para engañar al ojo humano.

El próximo domingo tenemos en ‘Canarias es Cultura’ a Carolina Jiménez, la responsable de que esta magia del cine sea posible en numerosas películas de proyección internacional. Además, lleva a cabo una intensa labor divulgativa desde su blog ‘Geek is the new sexy’.

Estas son algunos de los largometrajes en los que la invitada del programa ha trabajado:



– The Flash, 2023

– The Three-Body Problem, 2023

– Yu yu hakusho, 2023

– Andor, 2022

– Black Adam (Jaume Collet-Serra), 2022

– Slumberland (Francis Lawrence), 2022

– Moonfall (Roland Emmerich), 2022

– The Battle at Lake Changjin (Dante Lam), 2021

– Reminiscence (Lisa Joy), 2021

– Lisey’s Story (Pablo Larrain), 2021

– The Suicide Squad (James Gunn), 2021

– Eternals (Chloé Zhao), 2021

– Free Guy (Shawn Levy), 2020

– The Rescue (Dante Lam), 2020

– Cosmos: Possible Worlds, 2020

– Terminator: Dark Fate (Tim Miller), 2019

– Joker (Todd Phillips), 2019

– Game of Thrones (season 8), 2019

– Midway (Roland Emmerich), 2019

– Aquaman (James Wan), 2018

– Ant-Man and the Wasp (Peyton Reed), 2018

– Tomb Rider (Roar Uthaug), 2018

– The Meg (Jon Turteltaub), 2018

– Guardians of the Galaxy Vol. 2 (James Gunn), 2017

– Justice League (Zack Snyder), 2017

– Power Rangers (Dean Israelite), 2017

– Star Trek Beyond (Justin Lin), 2016

– The Hunstman (Cedric Nicolas-Troyan), 2016

– Alice Through the Looking Glass (James Bobin), 2015

– The Hobbit: The Battle of the Five Armies (Peter Jackson), 2014

– Dawn of the Planet of the Apes (Matt Reeves) 2014

– The Hobbit: The Desolation of Smaug (Peter Jackson), 2013

– Superman, Man of Steel (Zack Snyder), 2013

– World War Z (Marc Forster), 2013

– The Hobbit: An Unexpected Journey (Peter Jackson), 2012

– Prometheus (Ridley Scott), 2012

– Happy Feet 2 (George Miller), 2011

– Planet 51 (Jorge Blanco), 2009

– Águila Roja, 2008