Las ocho formaciones políticas, entre ellas Proyecto Drago de Alberto Rodríguez, Más Madrid o Compromís, han organizado un encuentro en Gran Canaria

Representantes de las ocho formaciones que integran el Acuerdo del Turia

El Acuerdo del Turia, bloque de alianza de izquierdas integrado por Más País, Verdes Equo, Compromís, Més per Mallorca, Coalición por Melilla, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta y la Chunta Aragonesista, suma desde este viernes diversidad territorial con Drago Verdes Canarias.

En su cuarto encuentro, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, esta confluencia política plural, que se declara «apegada al territorio» y que hace bandera de la justicia social, ha oficializado la incorporación de la coalición que conforman en las islas el partido de Alberto Rodríguez, Proyecto Drago, y Verdes Equo Canarias, cuya «obediencia canaria» defenderá «en bloque, sin subordinarse a nadie» de cara a las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo.

Los «pies anclados» en los territorios

Así lo ha asegurado el portavoz de Más País-Equo en el Congreso, Íñigo Errejón, quien ha recordado que su partido, junto con Compromís y la Chunta Aragonesista gestaron en octubre de 2021 esta confluencia que, desde entonces, no ha parado de crecer, sumando a formaciones que tienen «los pies anclados» en sus territorios y que, alejadas de aspavientos e insultos, trabajan «de igual a igual» en favor de la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos.

«Ponemos en el centro la salud mental, que nadie es libre si no tiene tiempo, que hay que reducir la jornada laboral, que no hay justicia social sin transición ecológica, y viceversa», ha aseverado Errejón, quien ha admitido que esta forma de construir «es más lenta, pero más segura, y la que va a tener un gran espaldarazo en las elecciones».

Por la Chunta Aragonesista, Goyo Briz ha resaltado que el Acuerdo del Turia «tiene una posibilidad en mayo de reeditar los gobiernos» de los que forma parte en territorios como Mallorca, Aragón o Ceuta, ya que en momentos de crisis, como el actual, «representa el respeto a los marcos territoriales», de ahí que considere que este espacio tiene «muchas potencialidades» de cara a los futuros comicios generales y europeos.

«Es urgente dejar atrás políticas del pasado»

El portavoz de Verdes-Equo, Florent Marcellesi, ha estimado que en Canarias «es urgente dejar atrás políticas del pasado», como las que, a su juicio, representan las que han impulsado el salto hidroléctrico de Chira en Gran Canaria o «los vigentes modelos energéticos y turísticos», y apostar por alternativas «que pongan la energía en manos de la ciudadanía» y defiendan un modelo turístico «que baje la cantidad y apueste por la calidad y una transición ecológica de verdad», como hace Drago Verdes Canarias.

Joan Baldoví, de Compromís, ha celebrado que «la familia» del Turia «crezca porque conoce mejor que nadie los problemas de cada uno de los territorios y demuestra allá donde gobierna que sin su apoyo muchas de las iniciativas del Congreso no saldrían».

«Si no hubiera Compromís en Valencia, no habría gobierno progresista, y sin la Chunta o Coalición por Melilla no se habría aprobado la reforma laboral. La diversidad suma», ha apostillado.

Dunia Almansouri, de Coalición por Melilla, ha recalcado que desde los territorios se puede hacer mucho por el bien común del país y ha reivindicado la necesidad de promover políticas territoriales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades autónomas.

«Clara obediencia de territorio»

El líder de Proyecto Drago, Alberto Rodríguez, ha aludido a la lucha por la sostenibilidad como uno de los pilares de esta confluencia política y un reto que afecta de forma particular a Canarias, donde, a su juicio, «hay que poner freno a la carga demográfica, a los vertidos incontrolados, a los precios de los alquileres que expulsan a la población e invertir y poner recursos humanos y materiales en los servicios públicos, que en las islas están a la cola del Estado».

Para Rodríguez, «se parte de la premisa equivocada de que en Canarias la sociedad no es madura políticamente, que no es mayor de edad para tener un abanico de posibilidades para elegir la participación política y su representación, cuando hay otros territorios del Estado, como Euskadi o Cataluña, donde se presentan multitud de fuerzas, algunas con carácter regionalista, otras estatales».

Drago, ha dicho, «tiene una clara obediencia al territorio» y defiende que «las decisiones se deben tomar en Canarias, porque todos los debates políticos y las leyes afectan a la sociedad canaria», es decir, que aboga por una «democracia de kilómetro cero o proximidad».