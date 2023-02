Tras su encuentro con el presidente Zelenski, Sánchez ha calificado de «interesante» todo lo que se está moviendo con el «nuevo paso» que aparentemente va a dar China y «ojalá -ha dicho- nos acerque un poco más a la paz»

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que informará en el Congreso sobre el envío de carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania y sobre la contribución española a este país, que ha recibido el reconocimiento por parte de la sociedad ucraniana y de la que se siente, ha dicho, orgulloso.

En una entrevista en La Sexta, grabada durante su visita a Kiev, y al ser preguntado sobre si explicará la decisión de enviar diez tanques Leopard como piden algunos grupos parlamentarios, ha asegurado que tiene previsto informar sobre el último Consejo Europeo y sobre la cumbre con Marruecos, y también podrá hacerlo -ha apuntado- sobre Ucrania.

«Tenemos que empezar a hablar de la paz»

Sobre la conversación que tuvo este jueves con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha señalado que le vio fuerte y determinado en dos aspectos importantes ya que es consciente de que se acerca una contraofensiva rusa, por lo que pide ayuda, y de que «se están abriendo espacios en los que tenemos que empezar a hablar de la paz, del fin de hostilidades».

Ha calificado además de «interesante» todo lo que se está moviendo con el «nuevo paso» que aparentemente va a dar China y que «ojalá -ha dicho- nos acerque un poco más a la paz».

En clave nacional ha insistido en que el Gobierno no tiene nada que esconder, «al contrario, nos sentimos orgullosos», ha remarcado, para insistir en que «claro» que explicará en el Congreso el envío de los carros de combate.

Ha querido enviar también un mensaje a los «progresistas«, a los que ha recordado que si en la Segunda República la comunidad internacional hubiera ayudado a España «no hubiésemos tenido la historia tan negra que tuvimos durante los 40 años posteriores».

«Todos estamos a favor de la paz»

Preguntado por si se refería a Podemos, ha dicho que no, porque «todos estamos a favor de la paz y desde luego que entre un agredido y un agresor no puede haber equidistancias, tenemos que estar con quien ha sido agredido y, a partir de ahí, pues evidentemente el no a la guerra de Putin en Ucrania es el sí a la paz», ha añadido.

El presidente ha indicado que hay una «demanda de caminar hacia la paz» que, por supuesto, «comparten», pero para que esa paz sea justa y duradera debe haber una retirada de las tropas rusas.

Por último, ha aclarado que Zelenski le pidió que se abran ya oficialmente las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea durante el semestre de presidencia española del Consejo, un objetivo apoyado por España.»Ucrania tiene un futuro y ese futuro se llama Europa», ha concluido.