El joven Sergio Sarti, alias «Atlán», lleva 19 meses comprometido con la limpieza de las islas en una batalla por la salvación de nuestras costas

Con tan solo 21 años, Sergio Sarti, más conocido como «Atlán«, decidió recorrer a solas cada kilómetro de costa en Canarias para encontrarse a sí mismo. Quería probar a buscar algo más de la vida y, de paso, limpiar la basura de los espacios naturales del archipiélago.

Sin embargo, Tenerife ha sido, bajo su experiencia, una batalla perdida. La única isla que no ha podido limpiar. «Esa basura me ganó la batalla por completo, no fui capaz de recogerla toda», afirma Atlán.

Después de 19 meses recorriendo las islas, llegó el momento de documentarlo todo. Atlán asegura que «es un proceso que llevará tiempo. Llevo un año escribiendo y aprendiendo y espero sacar el libro el año que viene».

Con su andar pausado y su notable perseverancia, Atlán demuestra que estamos a tiempo de tomar acción y salvar nuestras costas.