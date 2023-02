EEUU emite una nueva alerta de viaje a Rusia

A quienes ya están en territorio ruso EEUU insta a abandonar Rusia «inmediatamente»

Edificio de la Embajada de EEUU en la capital de Rusia, Moscú Europa Pres.

La Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Moscú ha emitido una nueva alerta de viaje a sus ciudadanos recomendando que «no viajen» a Rusia debido a las «consecuencias impredecibles de la invasión no provocada de Ucrania». Ha reclamando a los que ya se encuentran en territorio ruso que abandonen el país «inmediatamente».

Así, ha indicado en su página web que los ciudadanos estadounidenses en Rusia se exponen a «potencial acoso» y «detenciones» o la «aplicación arbitraria de la ley local», al tiempo que ha subrayado que la Embajada cuenta con «capacidad limitada para asistir a ciudadanos estadounidenses en Rusia», al margen de la «posibilidad de terrorismo».

«Ejerzan una mayor precaución debido al riesgo de detenciones erróneas», ha manifestado, antes de recordar la suspensión de operaciones en sus consulados en Rusia y reseñar que «Rusia podría negarse a reconocer la doble ciudadanía estadounidense, negar el acceso a la asistencia consular, someterles a movilización, evitar su salida de Rusia o reclutarlos».

Las tarjetas de crédito y débito estadounidenses no funcionan en Rusia

Asimismo, ha recalcado que «las tarjetas de crédito y débito estadounidenses no funcionan en Rusia» y que «las opciones de vuelos comerciales están extremadamente limitadas y a menudo no están disponibles con poco margen de tiempo». «Si quieren salir de Rusia, deben realizar gestiones de forma independiente lo antes posible», ha añadido.

La Embajada estadounidense en Moscú ha hecho hincapié en que «ciudadanos estadounidenses, incluidos funcionarios o militares retirados o en activo y ciudadanos privados que participan en negocios o que visitan o residen en Rusia han sido interrogados sin motivo y amenazados por funcionarios rusos y se han convertido en víctimas de acoso, malos tratos y extorsión».

«Los servicios de seguridad rusos han detenido a ciudadanos estadounidenses bajo cargos falsos (…) les ha negado un trato justo y transparente y los ha condenado en juicios secretos sin presentar pruebas creíbles», ha dicho. Ha apuntado que «las autoridades rusas aplican de forma arbitraria las leyes locales contra trabajadores religiosos estadounidenses y han abierto investigaciones cuestionables contra ciudadanos estadounidenses implicados en actividades religiosas».

Múltiples incidentes de seguridad en el suroeste de Rusia

Por ello, ha incidido en que «los ciudadanos estadounidenses deben evitar viajar a Rusia para trabajar o ser voluntarios en organizaciones no gubernamentales u organizaciones religiosas». Ha apuntado a «múltiples incidentes de seguridad en el suroeste de Rusia relacionados con la invasión no provocada e injustificada de Ucrania». «El Gobierno ruso declaró el 20 de octubre de 2022 la ley marcial en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que permite la rápida introducción de medidas restrictivas», ha alertado.

En esta línea, ha explicado que «legislación reciente expande la capacidad de las autoridades rusas para detener, interrogar y arrestar a individuos sospechosos de actuar contra los intereses rusos, incluidos contactos con entidades extranjeras e internacionales, desacreditar al Estado o al Ejército ruso y defender los derechos de las personas LGBTQI+».

Por último, ha dicho que «grupos terroristas, tanto transnacionales como locales, e individuos inspirados por ideologías extremistas siguen planificando posibles ataques en Rusia». Ha recordado que «el viaje al Cáucaso Norte, incluidos Chechenia y el monte Elbrus, está prohibido para empleados gubernamentales estadounidenses y es firmemente desaconsejado para ciudadanos estadounidenses».