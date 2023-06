Hugh Wolff dirige la Sinfónica de Tenerife en el cierre de temporada

El concierto de clausura de temporada dirigido por Hugh Wolff contempla un programa con piezas de Shostakóvich y Chaikovski

El director Hugh Wolff. Imagen cedida

Hugh Wolff debuta al frente de la Sinfónica de Tenerife para dirigir el concierto de clausura de la temporada 2022-23, que contempla un programa con piezas de Shostakóvich y Chaikovski. Además, supondrá también el estreno del violonchelista Kian Soltani como solista invitado de la orquesta. La velada musical será este viernes, día 23, a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife.

La cita comenzará con el Concierto para violonchelo nº 1 en mi bemol mayor, op. 107 de Dimitri Shostakóvich, estrenado por Rostropovich en 1959, está considerado por la crítica como el concierto arquetipo del siglo XX, en el que presenta al instrumento solista alejado del concepto de belleza decimonónica. Cuatro pegadizas notas servirán para construir todo el concierto, esta fórmula muestra el lado sarcástico del compositor, que caricaturiza así, los dictámenes políticos de su país.

Tras el descanso, según informa un comunicado, sonará la Sinfonía nº 6 en si menor, “Patética”, de Piotr Ilich Chaikovski. Esta pieza fue concebida como una especie de autobiografía musical que refleja desde los días más felices del compositor, expresados en el frenético Allegro molto vivace del segundo movimiento; hasta su particular carta de despedida con el Adagio lamentoso del cuarto movimiento.

Hugh Wolff

Hugh Wolff comienza su carrera profesional como ayudante de dirección de Mstislav Rostropovich en la National Symphony Orchestra en 1979. También ha sido director titular de diferentes formaciones como la Orquesta Nacional de Bélgica, HR-Sinfonieorchester Frankfurt y de la Saint Paul Chamber Orchestra, de la que también fue director musical. Esta última labor profesional también la ha desarrollado en el Grant Park Music Festival Chicago y en la New Jersey Symphony Orchestra.

Wolff ha dirigido a las principales orquestas estadounidenses, como la Boston Symphony, Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra y San Francisco Symphony. También ha estado presente en diversos festivales de verano como los de Aspen, Ravinia y Tanglewood.

En Europa dirige regularmente a la Filarmónica Checa, Leipzig Gewandhaus, London Symphony, Orchestre National de France, Orchestre National de Lyon, Philharmonia Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin y Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Entre sus reconocimientos destaca el “Stanford and Norma Jean Calderwood Director of Orchestras” del New England Conservatory de Boston, que le permite estar al frente de cuatro formaciones y enseñar el arte de la dirección orquestal a estudiantes de posgrado.

Kian Soltani

Kian Soltani comienza a a tocar el violonchelo a los cuatro años. Con 12 años inicia sus estudios en la Academia de Música de Basilea y en 2014 obtiene una beca de la Fundación Anne Sophie Mutter. Soltani debuta con la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Filarmónica Checa, Orchestra della Svizzera italiana y la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh en la temporada 2021/22. Además de participar con la Filarmónica de Londres y la Filarmónica de Israel, ofrece conciertos con la Staatskapelle de Berlín y Tonhalle de Zúrich; así como con la Filarmónica de San Petersburgo, Orquesta Sinfónica Radio Viena y la Royal Philharmonic Orchestra.

Entre sus reconocimientos más recientes destaca la primera plaza del Concurso Internacional de violonchelo de Helsinki en 2013 y el Premio Leonard Bernstein de Alemania en 2017. También recibió el Premio al Joven Artista Credit Suisse.

Como músico de cámara, Kian Soltani ha tocado en el Carnegie Hall de New York, y en los Festivales de Salzburgo y Lucerna; así como en el Wigmore Hall de Londres y en la Pierre Boulez Saal en Berlín.

Charla de ATADEM

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música, ATADEM, vuelve a ofrecer su habitual charla de carácter gratuito para sus socios y público en general, en la que se analizarán las dos piezas que componen esta cita musical. En esta ocasión, será Tania Marrero la encargada de impartirla a partir de las 18:30 en la Sala Avenida, ubicada en el hall del Auditorio de Tenerife “Adán Martín”.

Las entradas para el último concierto de la temporada podrán adquirirse hasta el mismo día del evento, a través de la página web www.sinfonicadetenerife.es, en la taquilla del propio recinto cultural del Cabildo o de forma teléfonica en el 902 317 327, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábados de 10:00 a 14:00 horas.