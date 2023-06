‘Informe Trópico’ profundiza en el uso del lenguaje inclusivo

En el episodio de este domingo se analizará cómo evoluciona el lenguaje para reflejar la diversidad y promover la comunicación no discriminatoria

‘Informe Trópico’ dedica su programa de este domingo, 18 de junio, a las 19:30 horas, a profundizar en los orígenes del lenguaje inclusivo como fórmula para luchar contra la discriminación desde el lenguaje.

El lenguaje moldea nuestra forma de percibir la vida. La manera en la que nos referimos a una realidad concreta determina cómo nos aproximamos a ella. Aquello que no se nombra no existe. El lenguaje inclusivo busca evitar el uso de términos o estructuras lingüísticas que puedan ser discriminatorias y busca promover una comunicación más igualitaria y respetuosa hacia todas las personas. La lengua, que está en constante evolución, también se adapta a las nuevas tecnologías. Las nuevas narrativas digitales también protagonizarán la conversación en esta entrega de Informe Trópico, en su edición Invita la Casa, dirigida y presentada por el periodista Carlos Sosa.

Las primeras reivindicaciones relativas al lenguaje inclusivo se pueden encontrar en las luchas feministas y de otras minorías sociales, que, a través de esta herramienta, buscan dar visibilidad a sus identidades y demandas. El lenguaje relativo a las personas con discapacidad, por ejemplo, ha evolucionado en las últimas décadas hacia un enfoque más centrado en la persona con el objetivo de reflejar la diversidad y complejidad de las experiencias de las personas con discapacidades.

En el caso del lenguaje no sexista, aunque sigue siendo objeto de encendidas discusiones y de muchas resistencias a su utilización, ha ido permeando en la sociedad y es habitual encontrar protocolos para su uso en instituciones políticas, educativas, organizaciones sociales, medios de comunicación, etcétera. El programa abordará los principales debates que rodean este tema, así como las diferentes propuestas que existen para promover una forma de expresarse que no resulte discriminatoria, como el lenguaje no binario.

A la casa de Informe Trópico llegarán María Martín Barranco, autora de libros sobre lenguaje inclusivo como Ni por favor ni por favora: cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note; Mujer tenías que ser y Punto en boca; Manuel Almeida, doctor en Filología por la Universidad de La Laguna y responsable de la guía para el uso del lenguaje no sexista de las universidades canarias, y Esther Pérez Verdú, tecnóloga especialista en comunicación digital.

También se contará con la participación de Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, que nos hablará de los avances en el lenguaje sobre discapacidad. Para profundizar en el uso del lenguaje no sexista, participarán Sylvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias y Antonio Quintana, de la HOAC, organización católica que realizó una adaptación de la Biblia con lenguaje no sexista. Dalia Hernández, persona no binaria y estudiante de Lenguas Modernas en la ULPGC, explicará en qué consiste el lenguaje no binario, y Agnese Sampietro, experta en comunicación digital y sociolingüística.

El nuevo episodio de Informe Trópico en su edición Invita la Casa, “Lenguaje inclusivo”, se emitirá este domingo 18 de junio, a las 19:30 horas, en Radio Televisión Canaria.