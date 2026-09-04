La Audiencia Nacional es competente para investigar la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Fiscalía ha presentado un informe a la jueza María Tardón en el que sostiene que la Audiencia Nacional es competente para investigar la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

En esta crisis, en la que murieron en torno a 140 personas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apunta a los indicios de posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal.

En un comunicado, señala que la instrucción deberá determinar si los hechos también incluyen «delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, como la paz o independencia del Estado».

Un grupo de personas que entraron el pasado mes de julio en Ceuta junto a agentes de la Policía Nacional. Imagen Reuters

Asimismo, el Ministerio Fiscal considera que, según los indicios obrantes, «una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español».

La ley permite que los tribunales españoles investiguen conductas cuando existan elementos de conexión suficientes y cuando los efectos jurídicos se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento anterior.

En este caso la Fiscalía considera que los hechos investigados serían constitutivos de delitos «cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados».

Secreto parcial de las actuaciones

El Ministerio Fiscal ha pedido a la magistrada que por la concurrencia de «razones excepcionales» se declare el secreto parcial de las actuaciones.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ya tiene encima de la mesa el informe de la Fiscalía y también el que pidió a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, con lo que ahora deberá decidir si abre una causa para investigar lo sucedido en Ceuta, a partir de la denuncia que interpuso Iustitia Europa.

Un día en el que el Gobierno de Ceuta ha acordado personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional por los asaltos masivos a la frontera de finales de julio.