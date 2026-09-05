La Asamblea General aprueba por 164 votos frente a uno promover la proyección ‘Equal Earth’, que representa con mayor precisión la superficie de África en el mapa mundial

La ONU impulsa un nuevo mapa mundial más fiel al tamaño de los continentes. EFE

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución para impulsar el abandono progresivo de la proyección de Mercator, utilizada desde el siglo XVI, y promover modelos que representen de forma más precisa el tamaño de los continentes en el mapa mundial.

La iniciativa salió adelante con 164 votos a favor, uno en contra, de Estados Unidos, y seis abstenciones.

La propuesta, impulsada por Togo, busca que Naciones Unidas y organismos como la Unesco adopten la proyección ‘Equal Earth’, diseñada en 2018.

No prohíbe el uso de Mercator

Aunque la resolución no prohíbe el uso de Mercator, recomienda a los Estados y organizaciones internacionales utilizar y difundir representaciones más fieles de la superficie terrestre.

La Unión Africana ha celebrado la decisión y ha destacado que la proyección de Mercator distorsiona especialmente el tamaño de África al alejarse del ecuador.

Su ministro de Exteriores, Robert Dussey, defendió que los mapas influyen en la percepción que las sociedades tienen del mundo y apostó por una representación “más justa, equilibrada y realista”.