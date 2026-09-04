Pedro Rodríguez y David Silva presentan el ‘Legends Game’ que reunirá a grandes estrellas en Tenerife

El partido enfrentará a los amigos de ambos campeones del mundo y se disputará a mediados de 2027 en el Heliodoro Rodríguez López

Pedro Rodríguez y David Silva, con la selección española de fútbol. Imagen EFE

Pedro Rodríguez y David Silva presentan este viernes el ‘Legends Game’, un partido amistoso que reunirá en Tenerife a grandes figuras del fútbol y que enfrentará a los amigos de Pedro contra los amigos de David Silva. El encuentro se celebrará a mediados de 2027 en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife.

La presentación se celebrará este viernes 4 de septiembre a partir de las 18:00 horas, en el marco de la primera edición de la Royal Élite Cup, torneo organizado por la Fundación Pedro Rodríguez con el apoyo de Sports and Management.

Dos campeones del mundo al frente

El ‘Legends Game’ tendrá como protagonistas a Pedro Rodríguez y David Silva, ambos campeones del mundo con la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010. El objetivo es reunir a antiguos compañeros y grandes nombres del fútbol para protagonizar un encuentro especial en el estadio tinerfeño.

La iniciativa ya había sido planteada como un gran evento para el Heliodoro Rodríguez López, coincidiendo además con la celebración del centenario del recinto, y finalmente tendrá su primera edición en 2027.

La Royal Élite Cup, el punto de partida

La presentación del ‘Legends Game’ se realizará aprovechando la celebración de la Royal Élite Cup, que reúne desde este viernes y hasta el domingo 6 de septiembre en la Ciudad Deportiva Javier Pérez a algunas de las mejores canteras europeas de categoría sub-11.

El torneo cuenta con la participación de clubes como FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, PSV Eindhoven, Villarreal, Dinamo de Zagreb, Real Betis, Lazio, Sporting de Portugal, Espanyol, Girona FC y Chelsea, además del CD Tenerife y la UD Las Palmas. También participan dos equipos formados por jóvenes futbolistas canarios seleccionados para la ocasión.

La presentación del ‘Legends Game’ puede seguirse en directo a través de Canarias Play, el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube y la web de RTVC.