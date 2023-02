Lo puso de manifiesto durante la presentación del candidato popular a la Alcaldía de Telde, Sergio Ramos

El expresidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, este sábado en Telde (Gran Canaria). Imagen cedida EuropaPress.

El expresidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha reivindicado las siglas y la solvencia de su partido frente al «gobierno Frankenstein». Así como a los partidos que «de repente aparecen y de repente desaparecen», para asegurar que en la actualidad le preocupan asuntos como el aumento de la deuda, el déficit o el incremento de los precios.

Rajoy en Gran Canaria

Así lo puso este sábado de manifiesto durante la presentación del candidato popular a la Alcaldía de Telde (Gran Canaria), Sergio Ramos, junto al vicesecretario nacional de Organización, Miguel Tellado, y al presidente del PP de Canarias y candidato a la Presidencia regional, Manuel Domínguez.

Del mismo modo, aseguró que «El PP no es un invento como tantos otros que, de repente aparecen, de repente desaparecen y si te he visto no me acuerdo». Rajoy destacó que es un partido con vocación de permanencia y de Gobierno.