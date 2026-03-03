Sinopsis

Siguiendo las historias entrelazadas de diez jóvenes en momentos cruciales de sus vidas, exploramos sus batallas, sueños rotos y las cicatrices que los unen.

Luka, un apasionado productor musical, es el nexo de estas historias. Entre enredos amorosos, amistades salvadoras y un pasado que deja huella, cada uno de ellos busca su propio ritmo. La serie se adentra en esos momentos de decisión donde cambias de track y optas por reescribir tu historia. A medida que avanza, los destinos de los personajes se entrelazan más profundamente. «Sal de mi Playlist» simboliza la valentía de dejar atrás lo que nos lastima y abrazar un nuevo comienzo. Es una exploración íntima y emotiva de la juventud contemporánea. Más que eso, es un retrato de cómo los perdedores de la vida pueden encontrar una nueva melodía, reinventarse y descubrir esperanza, mostrando que en medio del caos, hay oportunidades para el renacimiento emocional y personal.

