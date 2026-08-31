En el aeropuerto de Gran Canaria hay programados 370 vuelos entre nacionales e interinsulares, 248 en Tenerife Norte y 170 en Fuerteventura

El total de vuelos previsto para este lunes en los ocho aeródromos canarios es de 1.260, lo que se traduce en un incremento del 1,20% en relación al 31 de agosto del año pasado

Pero hay algunos a los que eso del síndrome posvacacional les queda bastante lejos, porque es ahora cuando comienzan sus vacaciones. Cada vez son más los que deciden posponer su tiempo de ocio hasta el mes de septiembre. Bien sea por precio o por tranquilidad, es un mes que cada vez gana más adeptos.

Tifany Morales, agente de viajes, explica que «el mes de septiembre está comenzando a encarecerse. El precio por persona y destino se sitúa entre los 300 y 400 euros». Algunos de los destinos son las zonas cálidas, sur de Europa o el Mediterráneo, añade Morales.