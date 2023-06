Feijóo ha vinculado las siglas del PSOE y Sumar y considera que no debe haber «problemas excesivos» para los debates

Informa: Redacción Informativos RTVC

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha presentado a los cabezas de lista y números 2 de las candidaturas a las elecciones del 23 de julio, de quienes ha dicho que «no les unen los carnés ni las siglas, les une un compromiso de gran aliento con su país».

Con estas palabras, Yolanda Díaz ha puesto en marcha la precampaña de Sumar en un acto celebrado en el madrileño parque del Manzanares al que ha faltado algún candidato por problemas de agenda.

La vicepresidenta segunda ha advertido de que estas elecciones «no van del futuro de Sánchez o de Feijóo», van de la vida de los españoles para que éstos tengan un trabajo digno, puedan vivir mejor, tengan más tiempo y puedan pagar la cesta de la compra, la hipoteca y el alquiler.

«La clave de las elecciones es que van de ti», ha asegurado la líder de la coalición al poner en valor a las personas que este miércoles la acompañaban porque, a su juicio, «representan el mejor talento de este país y tienen soluciones para cada problema de España».

Feijóo vincula las siglas de PSOE y Sumar

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este miércoles que si hay el «mínimo orden» dentro de la «coalición electoral» que a su juicio forman Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no habrá «problemas excesivos» para que haya un debate cara a cara.

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha vinculado este martes las siglas del PSOE y de Sumar, que sin embargo presentan listas diferenciadas a las elecciones de 23J, para pedir que ambos actores se pongan de acuerdo al elegir a su representante en un debate «bilateral».

«Si no se ponen de acuerdo para hacer el debate electoral, cómo se van a poner de acuerdo para gobernar España», ha apuntado además el líder del PP tras una reunión de la fundación del PP, Reformismo21.

Ha argumentado además que las «urgencias» del presidente del Gobierno no son las de los españoles y que no es «problema» del PP que el líder del PSOE no pueda hacer actos políticos «en las calles y en las plazas ni salir de recintos cerrados».

La líder de la coalición SUMAR Yolanda Díaz presenta las candidaturas a las elecciones generales. Imagen EFE

Sánchez charla con los ministros

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha iniciado este miércoles en Ferraz con José Luis Escrivá una serie de charlas con ministros socialistas en las que se enfunda el traje de presentador para dar a conocer junto a los ‘entrevistados’ el trabajo del Ejecutivo y los planes de futuro.

El propio Sánchez ha dado la bienvenida al público al inicio de la charla, un «nuevo formato» que ha calificado como una «sesión de trabajo» y que ha estrenado este miércoles con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El jueves Sánchez mantendrá otra conversación similar con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la intención de celebrar al menos otras tres más con distintos ministros para ir abordando temáticas específicas, según han señalado a EFE fuentes de Ferraz.

Vox no está dispuesto a dar sus votos al PP en Extremadura

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles de que su partido «no está dispuesto» a dar sus votos para cambiar en el gobierno de Extremadura al PSOE por el «socialismo azul del PP» sino que lo que desea es «construir una alternativa» en esta comunidad autónoma.

En una entrevista en Canal Sur Radio, el líder de Vox ha dicho que la líder del PP extremeño, María Guardiola, está vertiendo «mentiras» sobre su formación, con lo que contribuye a la «demonización» que perpetra la izquierda, y ha lamentado que desde el PP se piense que hay que darle los votos para cambiar al PSOE por el «socialismo azul del PP».