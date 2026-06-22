Programas La Radio Canaria Canarias Al Cierre De lunes a viernes de 18.00 a 21.00 h Canarias Al Cierre, espacio informativo de la tarde, dirigido por Ce Castro. Se concibe, no sólo como un repaso de la actualidad, sino como una ampliación de los contenidos de la jornada. Víctor Hugo Pérez, presentador del informativo Canarias Al Cierre de La Radio Canaria. FacebookInstagramTikTokXYoutube Relacionados Programas Radio Voz en Off Programas Radio Noveno Auditorio Programas Radio Universo Solidario Programas Radio Radio Refugio