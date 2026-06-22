Programas La Radio Canaria

Canarias Al Cierre

De lunes a viernes de 18.00 a 21.00 h

Canarias Al Cierre, espacio informativo de la tarde, dirigido por Ce Castro. Se concibe, no sólo como un repaso de la actualidad, sino como una ampliación de los contenidos de la jornada.

Víctor Hugo Pérez, presentador del informativo Canarias Al Cierre de La Radio Canaria.

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