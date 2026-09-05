Esta alerta afectará a cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste y al norte por encima de los 600 metros de altitud y las orientadas al oeste

La Dirección General de Emergencias Canarias ha declarado la alerta para este sábado en Tenerife y Gran Canaria por riesgo de incendio forestal.

Imagen archivo RTVC.

En concreto, el aviso afectará a cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste y al norte por encima de los 600 metros de altitud y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud, respectivamente.

El Gobierno canario ha detallado en un comunicado que el archipiélago sufre un episodio cálido de características tropicales, con temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento que podrá alcanzar intensidad moderada, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste.

Disponibilidad de los combustibles

Estas condiciones pueden favorecer una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.

En Gran Canaria, las condiciones más desfavorables se concentran en las cumbres y las medianías de la mitad suroeste de la isla, con temperaturas que podrán alcanzar y superar los 34ºC en amplios sectores del ámbito, llegando incluso a los 37ºC de manera más local, con baja recuperación nocturna.

Baja humedad

Además habrá humedad relativa por debajo del 30%, y vientos que en muchas zonas van a superar los 30 km/h, por lo que las predicciones de mayor resolución muestran una concurrencia de condiciones especialmente desfavorables.

En Tenerife se prevén temperaturas que podrán alcanzar y superar los 33ºC en todo el arco de cumbres y medianías del sur y oeste de la isla, junto con condiciones de baja humedad y viento que aconsejan reforzar las medidas preventivas.

Actividad convectiva

Asimismo, existe la posibilidad de actividad convectiva acompañada por descargas eléctricas con posible afección a zonas forestales, al menos hasta la primera mitad del sábado.

No obstante, la evolución aún presenta una elevada incertidumbre, por lo que se realizará seguimiento continuo y revisión de la situación conforme a las próximas actualizaciones meteorológicas, resaltan desde el Ejecutivo.