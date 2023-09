Candelaria Delgado pone como prioridad las políticas sociales

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias anunció en sede parlamentaria la inminente declaración de las políticas sociales como servicios esenciales

Comparecencia de Candelaria Delgado en sede parlamentaria donde anunció la declaración de las políticas sociales como servicios esenciales / GOBIERNO DE CANARIAS

En su intervención, Delgado subrayó que declarar los servicios sociales como esenciales “nos permitirá cubrir la plantilla de forma más estable”, en una relación de puestos de trabajo “fuerte y estable que nos permita contar con los efectivos necesarios”. “No podemos olvidar los estudios que señalan que, a pesar de esos planes de choque que se instauraron en la legislatura pasada, Canarias está muy lejos de la media española en cuanto a profesionales para atender los servicios sociales”, indicó.

En relación al desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, la responsable del área de Bienestar Social indicó que “hay que conseguir poner en marcha la normativa necesaria para que los beneficios que se esperan de esta Ley lleguen realmente a la ciudadanía canaria, comenzando por dotar de fondos el Catálogo de Servicios y Prestaciones, herramienta fundamental imprescindible de esta Ley”.

Delgado prevé contar este trimestre con un borrador de la nueva Ley del Menor

En el área de Infancia y familias, Delgado indicó que su departamento trabaja para que “en este mismo trimestre” se cuente con un primer borrador de la nueva Ley del Menor de Canarias y anunció la próxima publicación de las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos en el área de infancia y familias para el año 2023, por un importe de casi un millón de euros.

Además, indicó que es necesario seguir avanzando en implantación de la Renta Canaria de Ciudadanía y “poner en marcha todo el ciclo de ayudas, entre otras, las que suponen un complemento a las pensiones no contributivas porque supone la diferencia para que los mayores más necesitados puedan llegar a fin de mes”. A este respecto, matizó que Canarias no está recibiendo la parte económica que corresponde al Estado por el Ingreso Mínimo Vital y está asumiendo casi en solitario la atención a las más de 12.600 familias que reciben esta ayuda. “Ya he expuesto este problema al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y esperamos que esté resuelto muy pronto”, manifestó.

“La atención a la población mayor también es un reto para nuestra Consejería y seguimos trabajando en el impulso del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada, a través de iniciativas como las viviendas compartidas”, aclaró en relación a las políticas de atención a las personas mayores.

Creación de nuevas plazas sociosanitarias y simplificación de los trámites de la ley de dependencia

En materia de atención a la población en situación de dependencia, Delgado hizo alusión a la publicación el pasado 14 de septiembre de la consulta pública del reglamento para la aprobación del Decreto que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una medida que “pretende lograr la simplificación administrativa y la reducción de plazos en la tramitación al establecer una configuración única del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación de PIA. De esta forma pretendemos dar cumplimiento a la Ley y tramitar todo lo necesario en un plazo de seis meses.”.

Además, afirmó que la voluntad de su departamento es crear en esta legislatura entre 4.000 y 6.000 nuevas plazas sociosanitarias y anunció que ya se va a formalizar un nuevo convenio con la Fecam para integrar la ayuda a domicilio que prestan los Ayuntamientos en el sistema de dependencia del Ejecutivo canario.

La consejera explicó que la decisión de separar las direcciones generales de Dependencia y de Discapacidad busca mejorar la atención en la discapacidad, “no solo para terminar con la lista de espera que hay con los expedientes de evaluación de grado, sino para poder acometer la Atención Temprana, en la que ya se está trabajado acertadamente en coordinación con Sanidad y Educación”.

Reclama más atención por parte del Estado en materia migratoria

Respecto al desafío de las migraciones, Delgado indicó que el Ejecutivo canario lleva meses llamando la atención del Estado para que cumpla con los acuerdos que se han alcanzado en esta materia. A este respecto, anunció que el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 tiene previsto convocar una Conferencia Sectorial el próximo mes de octubre en la que, subrayó, Canarias no va a pedir solidaridad en materia migratoria. “Creemos que esta crisis debe solventarse a partir del reconocimiento de que estamos ante un tema de Estado en el que las Comunidades autónomas debemos actuar bajo un principio de corresponsabilidad”, concluyó.

Por último, en materia de juventud, la consejera avanzó que se está impulsando la puesta en marcha del Consejo de la Juventud de Canarias que lleva años sin terminar de arrancar y trabajando en la modificación de Ley para poder crear una figura jurídica que regularice la situación.