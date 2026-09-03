El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, demanda una respuesta política de Estado ante la presión migratoria y establecer una estrategia estable para afrontar el fenómeno migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Imagen Europa Press

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado una respuesta política de Estado ante la presión migratoria que afronta el archipiélago y ha advertido de que Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar la pérdida de vidas en la ruta atlántica.

A través de un mensaje difundido este jueves en sus redes sociales, Clavijo ha expresado su preocupación por las tragedias que se producen durante las travesías hacia las islas, la última se ha conocido este jueves con más de 80 personas muertas en un cayuco que viajaba desde Gambia hacia Canarias. “Es insoportable que sigan perdiéndose vidas”, ha señalado, antes de subrayar que “Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte”.

Las palabras del presidente canario coinciden con la preocupación existente en las islas por la continuidad de la ruta migratoria atlántica y se producen en un contexto marcado también por la crisis migratoria de Ceuta. Clavijo considera que los acontecimientos registrados en la ciudad autónoma evidencian las carencias de la política migratoria española y europea.

“Lo que estamos viviendo en Canarias y estos días también en Ceuta vuelve a evidenciar una realidad: España necesita una política migratoria de Estado, y Europa debe asumir su responsabilidad”, ha afirmado.

Una estrategia estable para afrontar el fenómeno migratorio

El presidente autonómico ha defendido así la necesidad de abandonar una gestión basada en respuestas puntuales ante cada episodio migratorio y avanzar hacia una estrategia estable que permita afrontar tanto la llegada de personas como las causas que provocan los desplazamientos desde África.

“No podemos seguir gestionando la migración crisis a crisis”, ha advertido Clavijo, quien ha situado en el centro del debate la dimensión humana de este fenómeno. “Hablamos de vidas y de dignidad”, ha remarcado.