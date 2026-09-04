El dispositivo se desplegará desde el inicio del curso de Educación Infantil y Primaria y de Educación Superior y Universitaria, el 9 de septiembre

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activará el próximo miércoles, 9 de septiembre, el dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo de la ‘Vuelta al Cole 2026-2027’, un operativo coordinado por la Policía Local y los Agentes de Movilidad que tiene como objetivo facilitar los desplazamientos, mejorar la seguridad vial y garantizar el buen funcionamiento de los accesos a los centros educativos de la ciudad.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El dispositivo se desplegará desde el inicio del curso de Educación Infantil y Primaria y de Educación Superior y Universitaria, el 9 de septiembre, y se mantendrá durante las jornadas de incorporación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, el 10 de septiembre, y de Bachillerato, el 11 de septiembre. Las actuaciones se extenderán a los distintos distritos de la ciudad y se intensificarán durante las franjas horarias de entrada y salida de los centros.

Puntos estratégicos

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha explicado que “el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad, ha diseñado un plan específico para la vuelta al cole que comenzará este próximo 9 de septiembre. De esta manera, agentes de ambos cuerpos se desplegarán en los puntos estratégicos de la ciudad para facilitar la movilidad en un día tan importante en el día a día de muchas familias de Las Palmas de Gran Canaria”.

Asimismo, Íñiguez ha señalado que “agentes de unidades especializadas como la UPAL o la UMEC reforzarán la vigilancia en los entornos escolares para facilitar y garantizar la seguridad de los menores durante una semana especialmente importante para toda la comunidad educativa”.

“De esta manera, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de sus servicios, acompaña a los vecinos y vecinas y a las familias en este retorno a la normalidad a partir del 9 de septiembre”, ha concluido el concejal.

El dispositivo contempla la dirección y regulación del tráfico, con carácter general, entre las 7:30 y las 9:15 horas, aunque podrá adelantarse a las 6:00 o las 7:00 horas en aquellos puntos donde sea necesario y prolongarse ante cualquier incidencia prevista o sobrevenida.

Torre Las Palmas

Entre los principales puntos de regulación se encuentran la rotonda de Torre Las Palmas, con especial atención a los accesos y salidas de los túneles; el eje formado por la avenida Primero de Mayo, la plaza del Pino y la calle Ingeniero Bosch y Sintes, donde se desplegarán Agentes de Movilidad; los accesos desde la GC-23 hacia la calle Rafaela de las Casas; y la rotonda de Belén María.

En el caso de Primero de Mayo, el dispositivo tendrá en cuenta especialmente la nueva configuración de la movilidad derivada de la instalación de carriles reservados exclusivamente para el transporte público en la Carretera General del Norte, así como los movimientos de tráfico hacia la calle Buenos Aires y la calle Ingeniero Bosch y Sintes.

Los Agentes de Movilidad y la Unidad de Tráfico y Atestados realizarán además labores de vigilancia dinámica en la Avenida Marítima, desde Hoya de la Plata hasta Belén María, así como en la avenida Mesa y López y las glorietas Mario César y Plaza de Las Américas. También se reforzará la vigilancia en las rotondas de Hoya de la Plata y Lomo de los Frailes y en otros puntos estratégicos de la ciudad en función de las necesidades del tráfico.

Acceso a los colegios

La Policía Local prestará especial atención a los espacios denominados ‘Besa y Baja’ situados en las inmediaciones de los centros educativos, con el objetivo de garantizar que se utilicen exclusivamente para la recogida y bajada del alumnado y evitar que sean empleados como estacionamientos prolongados que dificulten la movilidad y el acceso a los colegios.

El dispositivo incluye también la vigilancia del exterior de los centros educativos para prevenir actos vandálicos y daños en las instalaciones escolares, así como actuaciones dirigidas a evitar la tenencia, el consumo o el tráfico de drogas y otras sustancias tóxicas ilegales en los centros o sus inmediaciones.