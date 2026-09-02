El paro aumentó en 291 personas en agosto en Canarias

El número de parados registrado se situó en 144.459 personas, la cifra más baja en Canarias desde enero de 2009, aunque aumentó en 291 respecto al mes de julio

Imagen de archivo de una oficina de empleo en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Ángel Medina G

El número de parados registrado en las oficinas públicas de empleo de Canarias creció en agosto en 291 personas respecto a julio, un 0,20 %, para situarse en un total de 144.459, la cifra más baja desde enero de 2009, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno canario.

En comparación con el mismo mes del año anterior, la comunidad autónoma terminó agosto con 5.756 desempleados menos que en 2025, lo que supone un descenso del 3,83 %.

El paro repunta en toda España

En el conjunto de España, el paro registrado repuntó el mes pasado un 1,92 % respecto a julio, aunque acumula una caída en el último año del 2,91 %.

El mercado laboral perdió 162.840 ocupados en agosto, por debajo de las caídas de años anteriores para este mes gracias al dinamismo del empleo extranjero, mientras que el paro repuntó en 44.419 personas.

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de agosto ya se habían dado de alta 337.917 afiliados extranjeros más procedentes del proceso de regularización extraordinaria.

En total, el mercado laboral terminó agosto, un mes en el que habitualmente el empleo pierde ritmo, con 22,34 millones de afiliados.

En cuanto al paro registrado, que ha subido más este agosto que en años previos, se sitúa en 2,35 millones, según los datos del Ministerio de Trabajo