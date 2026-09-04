Toda la información del tiempo en Canarias

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 5 de septiembre

Según la previsión del tiempo, este sábado tendremos intervalos de nubosidad media y alta y bajo ellas habrá algunas nubes bajas a primeras y últimas horas en costas del norte. Presencia de calima en altura, que será más significativa en las islas orientales. No se descarta alguna tormenta aislada con precipitaciones débiles en forma de goterón en el interior de las islas más altas.

Imagen de RTVC

Temperaturas en ascenso. Se superarán los 30ºC – 33ºC en zonas bajas del sur de las islas y localmente los 34ºC en medianías del sur. En Gran Canaria es probable que se alcancen los 35ºC en el interior sur y oeste y localmente los 37ºC. En la fachada sur del área metropolitana de Tenerife es probable que se alcancen de forma local los 34ºC. Las mínimas serán elevadas y en algunas zonas podrán no bajar de los 24ºC – 26ºC y, de forma local, de los 30ºC.

Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas de mayor relieve sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Y en el mar, mar combinada del norte-noreste con olas que rondarán el 1m- 1,5m en costas del norte. Irá aumentando el oleaje.

El tiempo isla por isla:

El Hierro: Nubes medias y altas sin descartar alguna tormenta aislada. Calima ligera en altura. Alisio moderado, más intenso por la noche. Se podrán alcanzar los 33ºC en zonas bajas.

La Palma: Intervalos de nubes medias y altas y calima ligera. Nubes bajas en costas del noreste por la noche. Alisio moderado y temperaturas que podrán alcanzarán localmente los 35ºC en medianías del noroeste y de El Paso. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

La Gomera: Nubes medias y altas y calima ligera. Aparecerá algún intervalo de nubes bajas en el norte por la noche. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el este y noroeste. Temperaturas más cálidas en el sur. En la capital irán desde los 22ºC a los 30ºC.

Tenerife: Intervalos de nubes medias y altas. Calima ligera en altura. Intervalos de nubes bajas en costas del noreste durante la noche. No se descarta alguna tormenta aislada en el interior con precipitaciones en forma de goterón. Alisio moderado más intenso en el sureste y temperaturas muy cálidas en el sur y oeste. En la capital la máxima rondará los 31ºC.

Gran Canaria: Nubes medias y altas con calima. Aparecerán algunos intervalos de nubes bajas en costas del norte por la noche. No se descarta alguna tormenta aislada en el interior con precipitaciones en forma de goterón. Alisio moderado más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas muy cálidas en el sur y oeste. En la capital la máxima rondará los 28ºC.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna tormenta aislada. Alisio moderado, más intenso en el sur y sureste. Temperaturas muy cálidas en el sureste, sin descartar localmente los 36ºC. En la capital oscilarán entre los 23ºC y los 30ºC.

Lanzarote: Nubes medias y altas. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 22ºC y los 31ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubosidad media y alta. Alisio entre moderado y fuerte y temperaturas que irán desde los 23ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.