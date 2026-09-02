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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 3 de septiembre

Según la previsión del tiempo, este jueves esperamos cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algún intervalo en Fuerteventura, Lanzarote y en el norte de las islas montañosas. En las islas orientales habrá intervalos de nubes altas sin mayores consecuencias y con resencia de calima ligera en altura en las islas orientales, y también en Tenerife

Imagen RTVC

Las temperaturas subirán. Este ascenso será más notable en medianías y zonas del interior de las islas. En costas se mantendrán sin grandes cambios. Se podrán alcanzar los 30ºC – 32ºC en las vertientes orientadas al sur de las islas.

El viento seguirá siendo el alisio entre flojo y moderado con probables rachas ocasionalmente fuertes en el sureste y noroeste de las islas montañosas. Tenderá a menos durante la tarde-noche.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noreste con olas que irán disminuyendo de 1,5 a 1,0m en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En costas más resguardas del sur predominarán las área de marejadilla.

El tiempo isla por isla:

El Hierro: Soleado con algunos intervalos por el norte. Alisio entre flojo y moderado y temperaturas que podrán alcanzar los 30ºC en el interior sur.

La Palma: Despejado salvo por el norte y este que habrá intervalos por la tarde. Viento del noreste entre flojo y moderado. En cumbres será moderado del suroeste. Se podrán alcanzar los 30ºC en zonas del oeste. En la capital irán desde los 21ºC a los 29ºC.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio entre flojo y moderado. Se podrán alcanzar los 30ºC en el interior, vertiente sur y en la capital.

Tenerife: Poco nuboso o despejado salvo por el norte que habrá algún intervalo. Calima ligera en altura. Viento del noreste entre flojo y moderado. En cumbres soplará moderado del suroeste. Se podrán superar los 30ºC en zonas del sur y de la vertiente sur del área metropolitana.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto estará soleado salvo por la tarde que habrá intervalos de nubes altas. Calima ligera en altura. Viento del noreste entre flojo y moderado. Se podrán superar los 32ºC – 33ºC de forma local en las medianías del sur y suroeste.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado salvo algún intervalo matinal. Habrá nubes de tipo alto. Presencia de calima ligera en altura. Viento del noreste entre flojo y moderado. Se podrán superar los 32ºC de forma local en el sureste. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

Lanzarote: Intervalos matinales con amplios claros al mediodía. Aparecerán nubes de tipo alto y calima ligera en altura. Viento alisio entre flojo y moderado. Se podrán superar los 32ºC localmente en el sureste. Irán desde los 22ºC a los 30ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos con apertura de claros al mediodía. Viento alisio entre flojo y moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.