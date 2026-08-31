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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes, 1 de septiembre

Según la previsión del tiempo, este martes, 1 de septiembre, comienza el otoño meteorológico, y lo hará sin cambios importantes en el tiempo, que podrían llegar de cara al fin de semana

Imagen RTVC

Septiembre empezará en las islas con tiempo soleado e intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve, en La Graciosa, y en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. La nubosidad será más abundante por la mañana y al final del día. En La Palma, en la Gomera y en Tenerife las nubes se situarán a menos de 1100 – 1200 m de altitud, y se esperan a menos de 850 m en las otras islas.

Las temperaturas no cambiarán de forma significativa, la máxima rodará o superará los 34º C en Gran Canaria, los 28ºC en La Graciosa y superará los 30ºC en las otras islas. El viento soplará del nordeste, moderado con intervalos fuertes en el sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En el mar se prevé viento alisio intenso, sobre todo al final de la jornada, predominará la fuerte marejada, habrá mar de fondo del norte y nordeste de un metro y también mar de fondo similar pero de componente sur en el litoral este, sur y oeste de las islas de mayor relieve.

Tiempo isla por isla:

El Hierro: Nubes a menos de 850 m por el norte, cielo despejado en el resto. Viento alisio, con rachas localmente muy fuertes en el extremo oeste de la isla.

La Palma: Nubosidad de tipo bajo en el norte y este de la isla. Temperatura de verano. Rachas de viento fuertes y muy fuertes en El Paso por la tarde.

La Gomera: Cielo nuboso por el norte hasta unos 1200 m de altitud. Viento de componente norte, rachas locales que podrían superar los 70 km/h

Tenerife: Mar de nubes por el norte a menos de 1100 m de altitud. Sol en el resto y temperatura máxima de 31 – 32º C.

Gran Canaria: Panza de burro por el norte hasta unos 850 m, tiempo soleado y caluroso en el resto. Temperatura máxima de unos 34 – 35º C

Fuerteventura: Sol, calor y algunas nubes bajas en la costa oeste por la mañana y después de media tarde.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas en el norte y el oeste de la isla, más abundantes a primera hora y después de media tarde.

La Graciosa: Nubes y claros, viento alisio moderado y temperatura máxima de unos 28º C.