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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 2 de septiembre

Según la previsión del tiempo, este miércoles estaremos a las puertas de un nuevo episodio de altas temperaturas que en las islas no será tan importante como en el resto del país, pero que aún así hará que los valores en algunos puntos superen los 34 grados, especialmente en el interior sur de Gran Canaria.

Imagen RTVC

Este miércoles esperamos en general pocas nubes, las veremos a primera hora en zonas de norte, más bien de forma dispersa y en el resto lucirá el sol, a lo sumo por la tarde algunos núcleos de tipo alto se podrían ir colando por las islas orientales sin mayores consecuencias. No se descarta incluso que algo de calima se cuele, será más visible el jueves.

Las temperaturas que hoy han subido se mantendrán este miércoles sin grandes cambios superando los 30 grados en muchos puntos, el jueves subirá algo más.

El viento seguirá soplando con rachas intensas que podrían superar los 70km / en los extremos de las islas más montañosas y centro y sur de las orientales. Mañana por la tarde tenderá a amainar.

El estado de la mar será de mar combinada en el norte y en los canales entre Tenerife-Gran Canaria y Tenerife y La Gomera con olas en torno a los 2.5 metros de altura, en el sur habrá marejada.

Tiempo isla por isla:

El Hierro: Será otra jornada de pocas nubes como mucho a primera y última hora sin más. El viento soplará con intensidad en los extremos y las temperaturas no variarán demasiado.

La Palma: Esperamos algunos intervalos nubosos por el norte-nordeste de forma dispersa, en el resto sol. El viento amainará por la tarde. Las temperaturas irán de los 21 a los 27 grados.

La Gomera: Las rachas se notarán por el oeste y este sobre todo por la mañana, luego amainará. Pocas nubes, a lo sumo en el norte. Las temperaturas irán de los 24 y los 28 grados.

Tenerife: Poca nubosidad, las más consistentes se situarán por Anaga, en el resto lucirá sol. Viento en los extremos temperaturas que superarán los 30 grados en medianías del sur.

Gran Canaria: Intervalos nubosos por el norte, en el resto sol y ligera calima en altura por la tarde. Viento fuerte en los extremos y temperaturas entre los 24 y los 27 grados en la capital.

Fuerteventura: Cielos despejados a partir del mediodía, podrían entrar por el sur y por la tarde nubes altas y algo de calima. El viento perderá intensidad y las temperaturas serán parecidas.

Lanzarote: Rachas del interior sur hasta el mediodía. Poca nubosidad, solo en el norte y oeste dispersa. Sol en el resto. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos algunas nubes dispersas por la mañana que se irán con rapidez, el viento también amainará por la tarde y las temperaturas no variarán demasiado.