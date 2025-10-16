Herido grave tras entrar en una pelea en Santa Lucía de Tirajana

El presunto autor hirió a la víctima con un corte de 15 centímetros

La Guardia Civil investiga un grave incidente ocurrido durante la madrugada del 5 de octubre en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, en el que varias personas resultaron heridas tras una violenta pelea en la calle.

La principal víctima de esta pelea tenía una herida de unos quince centímetros en el pecho, por lo que la trasladaron al Hospital Insular para intervenirla de urgencia. Tras esta información, el presunto agresor se le imputó un delito de lesiones graves.

Heridas tras pelear con otros tres hombres

Todo comenzó alrededor de las 00:45 horas del 5 de octubre, cuando los agentes recibieron un aviso por una gran pelea en el exterior de un local de ocio. Al llegar, encontraron a un hombre sin camiseta, cubierto de sangre y muy alterado, con un corte en el pómulo derecho.

El herido apenas quiso hablar con las autoridades y solo comentó que había tenido una discusión con varios individuos. Tras el testimonio de un testigo, los agentes supieron que el herido había intentado entrar en el local, pese a tenerlo prohibido, y se había enfrentado a otros tres hombres.

En un momento de tensión, el presunto agresor habría cogido una botella de vidrio de un contenedor cercano y con ella se inició la pelea. En la zona se encontraron numerosos cristales rotos, muestra de la violencia del suceso.

Denuncia y entrega voluntaria

Poco después, la Guardia Civil fue avisada de que una de las personas implicadas había sido trasladada al Centro de Salud de Vecindario. Allí localizaron a un segundo hombre con un gran vendaje en el pecho y visiblemente nervioso.

Según explicó esta persona, solo trató de separar la pelea, pero acabó recibiendo varios cortes. Aunque no pudo precisar qué tipo de arma se utilizó, identificó sin dudar al autor de las heridas como el mismo al que los agentes habían atendido minutos antes.

El personal médico confirmó la gravedad de la situación y trasladaron a este al Hospital Insular. Con esta información, el cuerpo de seguridad consideró que podría estar ante un delito grave de lesiones.

Posteriormente, la víctima fue informada de su derecho a presentar la denuncia, y manifestó su intención de hacerlo tras recibir el alta médica. Más tarde, un tercer hombre herido acudió al hospital con cortes de menor gravedad, aunque finalmente decidió no denunciar.

Tras hablar con su entorno y comprobar la cantidad de pruebas en su contra, el sospechoso optó por

entregarse voluntariamente en dependencias de la Guardia Civil.