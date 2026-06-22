Miércoles de 23:00 a 00:00 horas

De la mano de Juan Carlos Saavedra, y en compañía de una maleta llena de cultura, este programa emprende todos los miércoles un viaje por la historia e identidad del pueblo canario.

Durante esta travesía se pone en valor la obra de los artistas isleños, se muestra la literatura hecha en las Islas, se recuerda las historias que hay detrás de las canciones que han marcado época y Juan Alberto Crespo sumerge a los oyentes en el mundo del misterio y las leyendas de Canarias.