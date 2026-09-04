Las pesquisas de la Policía Nacional permitieron identificar y localizar al presunto responsable, un varón con numerosos antecedentes policiales

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife, a un varón, como presunto autor de varios incendios provocados registrados en diferentes puntos de la capital lanzaroteña durante las madrugadas de los días 2, 3 y 4 de junio. La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife, permitió esclarecer un total de tres hechos diferenciados, en los que se llegaron a originar hasta seis focos de incendio de gran virulencia.

Imagen cedida por la Policía Nacional.

Vehículos afectados

Como consecuencia de estos hechos resultaron afectados un total de 14 vehículos y 13 contenedores de residuos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados. Los incendios generaron una notable alarma entre los vecinos y tuvieron una amplia repercusión en los medios de comunicación locales.

Las pesquisas policiales permitieron identificar y localizar al presunto responsable, un varón con numerosos antecedentes policiales, al que se relaciona con los diferentes episodios investigados.

Diligencias policiales

Durante la investigación resultó especialmente relevante la colaboración ciudadana, que aportó información de interés para el esclarecimiento de los hechos. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien decretó su ingreso en una unidad hospitalaria de psiquiatría. La investigación ha permitido esclarecer así varios incendios que provocaron importantes daños materiales en vehículos y mobiliario urbano de la ciudad de Arrecife.

Imagen cedida por la Policía Nacional.

La Policía Nacional agradece y recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para la prevención y esclarecimiento de hechos delictivos, pudiendo colaborar de forma anónima si lo desean si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, contactando con la Sala CIMACC del 091, o a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando toda la información que puedan aportar.