La Seguridad Social alerta de nuevos intentos de fraude suplantando la identidad del organismo

Desde el organismo público se recuerda que nunca solicita datos personales a través de SMS, correo electrónico o llamadas telefónicas

Vídeo de la Seguridad Social para prevenir fraudes

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha alertado de nuevos intentos de fraude en los que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de este organismo para obtener datos personales y bancarios de los ciudadanos.

La Seguridad Social advierte de que en los últimos años se han incrementado las estafas que utilizan el nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de la propia TGSS. Los intentos de fraude pueden llegar a través de cartas físicas, correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes SMS que aparentan proceder de organismos oficiales.

La Seguridad Social advierte de fraudes por suplantación de identidad. Imagen de recurso

Uno de los métodos más habituales consiste en enviar un mensaje al teléfono móvil con un enlace que dirige a una página web falsa. En ella se solicita al usuario que introduzca información personal, bancaria o códigos de verificación. La Seguridad Social recuerda que nunca solicita este tipo de datos mediante SMS, correo electrónico o llamadas telefónicas.

El organismo también pide desconfiar de comunicaciones en las que se informa al ciudadano de que tiene pendiente recibir una cantidad de dinero, que ha sido beneficiario de una ayuda o que debe facilitar sus datos para poder cobrarla.

Además, la Seguridad Social recuerda que sus servicios son gratuitos. Asimismo, recomienda comprobar siempre que cualquier página web utilizada sea oficial y segura antes de introducir información personal.

Ante la recepción de un mensaje sospechoso, la recomendación es no responder, no proporcionar ningún código ni dato personal y, especialmente, no acceder a los enlaces incluidos en SMS de origen dudoso. Para realizar cualquier gestión, los ciudadanos deben utilizar exclusivamente los canales oficiales de la Seguridad Social.