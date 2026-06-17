Más de 2.500 menores migrantes han recibido asistencia integral en los recursos de acogida de la isla desde el año 2020

La ministra Sira Rego anunció este miércoles en Arrecife un nuevo desembolso de cuatro millones de euros para la infancia migrante. La responsable estatal se reunió con el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, para analizar la situación de los menores. Este encuentro sirvió para reforzar los mecanismos de cooperación institucional ante la crisis migratoria de la Ruta Atlántica.

Lanzarote expone su labor ejemplar con los menores migrantes / Cabildo de Lanzarote

La reunión institucional sirvió para reclamar una mayor coordinación y corresponsabilidad al Gobierno de España ante la fuerte presión de la Ruta Atlántica. Además, el Cabildo de Lanzarote mantiene un modelo propio que busca siempre la integración comunitaria de estos niños.

Un modelo de acogida propio en primera línea

El presidente insular, Oswaldo Betancort, destacó el enorme esfuerzo de la sociedad con los niños y niñas que llegan a las costas. La corporación local ha gestionado la crisis migratoria de la Ruta Atlántica a pesar de las dificultades. Por este motivo, el dirigente criticó la falta de una respuesta coordinada por parte del Gobierno central.

El sistema insular actual utiliza hogares pequeños de unas diez plazas para mejorar la convivencia diaria. Esta estrategia fomenta la adaptación de los menores migrantes junto a los jóvenes residentes de la propia isla.

Los datos oficiales confirman que 719 embarcaciones llegaron a la isla entre los años 2020 y 2025. Estos barcos transportaban a más de 30.000 personas en una presión migratoria que no tiene precedentes históricos. Por lo tanto, Lanzarote se consolida como uno de los puntos principales de entrada para toda la Ruta Atlántica.

Datos de atención y apoyo a la juventud

La red de centros del Cabildo asistió a 2.269 menores no acompañados desde el año 2020. Si sumamos los recursos del Gobierno de Canarias, la cifra total sube hasta los 2.570 menores atendidos. Estos datos reflejan la magnitud del compromiso del territorio ante esta realidad humanitaria tan compleja.

Por otra parte, la institución mantiene la financiación a las entidades que ayudan a los jóvenes extutelados. La corporación colabora directamente con las organizaciones Tribarte y Más Familia para facilitar la inserción laboral. Estas asociaciones desarrollan programas de apoyo habitacional destinados a lograr una transición exitosa hacia la vida adulta.

El Cabildo también asumió la gestión directa de un Dispositivo de Emergencia de Primera Acogida en 2019. La corporación reforzó de manera progresiva los recursos humanos y materiales para asegurar un trato digno. Por último, Betancort agradeció el apoyo continuo de la Dirección General de Protección a la Infancia autonómica.

Financiación estatal y nuevos fondos económicos

Por otra parte, la ministra de Juventud e Infancia anunció un nuevo desembolso de cuatro millones de euros para las islas. Sira Rego recordó que el Gobierno central entregó más de 140 millones de euros a Canarias durante el pasado año 2025. Esta cantidad económica representa más de la mitad de las transferencias totales que realiza su departamento para la acogida digna.

Asimismo, la titular del ministerio aseguró que llevará un nuevo fondo de 35 millones de euros a la próxima Conferencia Sectorial. El Gobierno busca que todos los territorios atiendan con plenas garantías a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Además, Rego defendió el éxito del mecanismo de acogida vinculante tras el aniversario de la reforma de la Ley de Extranjería.

Finalmente, la ministra propuso que los Colegios de Abogados asuman la representación judicial de los menores migrantes tras su llegada. Esta iniciativa cuenta con el respaldo explícito de diversas organizaciones no gubernamentales y de instituciones relevantes como el Defensor del Pueblo.