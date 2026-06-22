Radio Refugio es, sin duda uno de sus programas más sociales. Homenaje desde Canarias, tierra de acogida y tránsito a todas las personas en movimiento, que salen de sus países por diferentes causas, en busca de una vida mejor. Espacio donde se analiza la actualidad vinculada a la defensa de los derechos humanos y las migraciones, el refugio, acercándoles además a diversas historias de vida, iniciativas inspiradoras y recetas de distintos lugares del mundo para fomentar la empatía, la convivencia intercultural y la inclusión.

Radio Refugio está, conducido por Miriam Suárez, técnica de incidencia, participación social y comunicación de CEAR Canarias, es fruto de un acuerdo entre Radio Televisión Canaria y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, en el marco del Proyecto TANSETLA: “Dos orillas: Cooperación y Desarrollo desde los Derechos Humanos” financiado por la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria.