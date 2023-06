Siguen constituyéndose parlamentos autonómicos

Continúan constituyéndose parlamentos como los de Castilla La Mancha, La Rioja y Cantabria, mientras sigue el bloqueo en Extremadura

Informa: Redacción Informativos RTVC

Continúan constituyéndose los parlamentos autonómicos como los de Castilla La Mancha, La Rioja y Cantabria. Mientras, en Extremadura persiste el bloqueo para formar Gobierno porque PP y Vox no llegan a un acuerdo.

Además, la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue investida este jueves como presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera vez consecutiva, pero en esta ocasión con la mayoría absoluta que le dan los 70 escaños del Partido Popular y la abstención de Vox.

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha respaldado el rechazo a gobernar en coalición con Vox en Extremadura y ha defendido que su partido «no va a renunciar» a su «principios más elementales», como la lucha contra la violencia machista, para «acceder al poder a cualquier precio».

«Esto no es un zoco, no es un mercadeo, seríamos Sánchez pero al revés», ha afirmado Sémper en rueda de prensa, donde ha asegurado además que la formación de Alberto Núñez Feijóo no va a dejar ni que les contamine Sánchez ni que les «contamine» Vox porque quieren ocupar la «centralidad» en «fondo y forma».

El PP culpa a Vox de la posibilidad de que se repitan las elecciones en Extremadura y acusa al dirigente de esta formación Jorge Buxadé de ir a la región a «romper» cualquier posibilidad de entendimiento. El 8 % del voto obtenido por Vox le convierte en minoría y no le permite imponer sus orientaciones políticas, argumentan.

Isabel Diaz Ayuso, investiga como presidenta de la Comunidad de Madrid. Imagen EFE

«Verano azul»

Con arena, no de playa, sino de pista de volley, y sombrillas de color azul corporativo, el PP ha presentado su campaña «Verano azul» donde ha retomado incluso la sintonía de la serie de Chanquete para pedir que Pedro Sánchez sea «uno de esos problemas» de los que los españoles se «libran» en verano.

Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, ha sido el encargado de presentar, descalzo, esta iniciativa desde las instalaciones del Centro Deportivo Puerta del Hierro en Madrid, donde ha deseado volver en «septiembre con un problema menos».

«Vamos a pedir a España que silvando y con alegría conviertan este verano en un verano azul» ha dicho Sémper, que ha reivindicado la ilusión, la alegría y recuperar la esperanza en la buena política frente «al radicalismo de unos y la extemporaneidad de otros».

Y también ante quienes quieren «convertir esta campaña en un foco permanente de crispación, odio, y enfrentamiento gratuito».

Denuncia el Partido Popular que «Pedro Sánchez ha querido que estas elecciones nos pillen despistados», «de vacaciones» pero que es «compatible tener un verano y también votar».

«Que nadie renuncie a tener un verano azul», ha recalcado Sémper llamando a los españoles a las urnas, ya sea en locales electorales o mediante el voto por correo.

«Verano azul» no es el lema de campaña de Alberto Núñez Feijóo, ha aclarado pues «tiempo habrá» de presentarlo, sino «música y un mensaje al servicio de una campaña ilusionante» porque «se puede hablar de las cosas serias e importantes de una manera amable».

Pendientes de los debates

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de intercambiar votos por derechos y le ha reprochado que su actitud con los debates sea «como los gimnasios en enero: uno se apunta pero nunca va».

Sánchez ha criticado la actitud de Feijóo en el acto que ha protagonizado en la sede del PSOE junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, para analizar ante las elecciones del 23 de julio la situación de este sector y las propuestas que plantea el partido.

Antes de abordar esos aspectos, el jefe del Ejecutivo ha recordado que el PSOE ha remitido este jueves a los cuatro medios de comunicación que han propuesto debates (RTVE, Atresmedia, Mediaset y Prisa) sendas cartas aceptándolos, pero ha lamentado que, mientras tanto, el PP «siga deshojando la margarita».

«Para Feijóo, los debates son como los gimnasios en enero. Uno se apunta pero nunca va», ha bromeado Sánchez.