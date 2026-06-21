Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 22 de junio

Comenzamos la semana con tiempo estable en general. Este lunes tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 700 – 900 metros. Se abrirán claros al mediodía. No se descarta precipitaciones débiles en el norte de La Palma por la noche. En Fuerteventura y Lanzarote, nuboso por la mañana tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Imagen RTVC

Las temperaturas no variarán mucho. Máximas entre 22ºC – 29ºC. El viento será el alisio entre flojo y moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde. En cumbres de las islas más montañosas será flojo de componente oeste.

Y en el mar, predominará la marejada en costas abiertas al norte con oleaje en torno al 1m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en zonas altas y extremos este y oeste. Las temperaturas que no variarán mucho.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 900 metros con claros en horas centrales. Tenderá a nuboso por la noche sin descartar alguna gota. En el resto, intervalos de nubes altas. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 19ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Cielos con intervalos nubosos en el norte salvo al mediodía que estará poco nuboso. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Alisio moderado acelerándose en los extremos y zonas altas. Temperaturas que oscilarán entre los 20ºC y los 25ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 900 metros que tenderá a poco nuboso al mediodía. Sobre ellas y en el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Alisio moderado, más intenso en vertientes expuestas y en el sur del área metropolitana. Temperaturas que irán desde los 20ºC a los 28ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro matinal en el norte a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, que será más intenso en el sureste y noroeste donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. Temperaturas cálidas en medianías del sur y oeste. En la capital irán desde los 20ºC a los 24ºC.

Fuerteventura: Nuboso en el norte y oeste que tenderá a poco nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio flojo arreciando a moderado, que será más intenso en el sur de Jandía y temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Nuboso en el norte y oeste que tenderá a intervalos al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio de flojo a moderado. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nubosos con apertura de claros durante la tarde. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 20ºC y 24ºC en Caleta de Sebo.