La UD Las Palmas alcanza los 25.006 abonados para la temporada 2026-2027 y supera la cifra del curso anterior

La UD Las Palmas alcanza los 25.006 abonados al cierre de su campaña ‘Siente la Unión’ / UD Las Palmas

La UD Las Palmas ha superado la cifra de 25.000 abonados al cierre oficial de su campaña para la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, según ha comunicado el club este lunes a través de sus redes sociales.

La entidad isleña ha agradecido a su afición el haber alcanzado la cifra exacta de 25.006 abonados en la campaña, que ha tenido como lema «Siente la Unión».

Aunque aclara que esta cantidad podría verse incrementada a partir de este lunes, «ya que cualquier aficionado podrá darse de alta acercándose a la Oficina del Abonado, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 17.00 horas», según precisa el club.

La Unión Deportiva supera así los 25.000 abonados que tuvo durante la temporada anterior, también en Segunda, y queda cerca de los 25.290 que registró en el curso 2023-2024, en Primera División.