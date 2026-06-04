Villa de Mazo despliega el esplendor floral de su Corpus Christi

Los vecinos engalanan el casco principal tras meses de intenso trabajo vegetal y celebran el aniversario de su declaración turística nacional

El municipio palmero de la Villa de Mazo celebra este jueves la festividad del Corpus Christi con el tradicional despliegue de sus famosos arcos, pasillos y descansos florales. Los vecinos de los 14 barrios del municipio realizaron este laborioso montaje durante la pasada noche en el casco histórico.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Esta festividad palmera cuenta con un enorme prestigio fuera y dentro del archipiélago canario. De hecho, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional cumple ya 41 años de historia. Este hito premia el arte y la constancia de toda una comunidad unida.

Por este motivo, los residentes mantienen vivo el legado con un entusiasmo que supera cualquier expectativa. El reconocimiento estatal realza el valor cultural de la festividad en cada rincón de la isla. Asimismo, la implicación institucional asegura la continuidad de esta tradición tan arraigada.

Un esfuerzo vecinal que une a 14 barrios

Los habitantes de los 14 barrios de la Villa de Mazo sostienen el peso de esta celebración. El proceso técnico exige meses de recolección de material vegetal y un minucioso diseño estructural. Finalmente, los vecinos levantaron las pesadas piezas durante la pasada madrugada con gran precisión.

Por consiguiente, el casco principal del municipio amaneció cubierto de espectaculares tapices naturales. La pasada noche concentró el esfuerzo definitivo de cientos de personas coordinadas en las calles. Gracias a este compromiso, la jornada brilla ahora con todo su esplendor y colorido tradicionales.

Asombro y admiración ante las obras de arte

Los visitantes expresan unánimemente su admiración ante el nivel de detalle de las estructuras expuestas. El público destaca la complejidad del diseño y el uso exclusivo de elementos de la naturaleza. Además, la aparición de adornos verticales inéditos causa un gran impacto visual este año.

En consecuencia, los asistentes califican estas obras efímeras como auténticas preciosidades de la artesanía canaria. La excelente ornamentación y el minucioso trabajo previo justifican plenamente la fama del evento. La gente colabora con orgullo y consigue superar las expectativas en cada nueva edición.