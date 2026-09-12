Zelenski ha subrayado que el principal proveedor de este material es Estados Unidos, aunque Ucrania está explorando también el suministro por parte de países árabes

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado su disposición a reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. En concreto, en el marco de la reunión de líderes del G20.

Cabe destacar que se celebrará en noviembre en Miami, Estados Unidos, si finalmente el líder ruso acude a la cita, afirmando que lo importante de esa eventual cita es que se llegara a acuerdos para parar la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Imagen archivo RTVC.

«Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones». Así lo afirmó Zelenski en declaraciones a la televisión alemana Deutsche Welle.

Misiles Patriot

En todo caso, el presidente ucraniano, que ha afirmado que estará presente en la cumbre en Miami, ha incidido que el eventual encuentro tiene que producir resultados.

Respecto a las necesidades militares de Ucrania cuando se acerca un nuevo invierno marcado por el conflicto, Zelenski se ha fijado como objetivo movilizar un centenar de misiles Patriot para repeler ataques rusos durante el invierno.

Socios europeos

El líder ucraniano subrayó que el principal proveedor de este material es Estados Unidos. Sin embargo, Ucrania está explorando también el suministro por parte de países árabes que no ha querido mencionar, o de socios europeos.

En todo caso ha reconocido las dificultades para recabar estos paquetes militares que garanticen la defensa antiaérea ucraniana, tras incidir en que Washington tiene «voluntad política de vender y ayudar» a Ucrania, «pero la producción no es demasiado grande«.