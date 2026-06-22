El especial, conducido por Victorio Pérez, recorrerá este martes 23 de junio, desde las 21:30 horas, algunas de las principales celebraciones de San Juan en Canarias

Televisión Canaria emite este martes, desde las 21:30 horas y hasta pasada la medianoche, un programa especial de ‘1 Hora Menos‘ dedicado a la noche de San Juan.

Victorio Pérez conducirá una retransmisión que acompañará a los canarios en una de las noches más simbólicas del año, marcada además por las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde un set instalado junto al Auditorio Alfredo Kraus, el programa recorrerá algunas de las celebraciones más destacadas que tienen lugar en el Archipiélago, conectando en directo con distintos municipios para mostrar cómo se viven los rituales, las hogueras y las tradiciones asociadas a la víspera de San Juan.

El especial se acercará a Haría, en Lanzarote, donde los célebres Diablos estrenarán una vestimenta tradicional coincidiendo con su trigésimo aniversario; a las hogueras de Vallehermoso, en La Gomera, declaradas Fiesta de Interés Turístico de Canarias; y a El Médano, en Tenerife, donde miles de personas volverán a reunirse alrededor del fuego y el mar. También habrá conexiones con Icod de los Vinos, Arucas, Telde y Agaete, además de otras historias vinculadas al solsticio de verano y a las distintas formas de celebrar esta noche en las Islas.

La fundación de la ciudad y los rituales de San Juan

Uno de los ejes del especial será la participación ciudadana. Los reporteros recogerán los deseos, propósitos y mensajes que muchos depositan simbólicamente en las hogueras para dejar atrás aquello que quieren quemar y dar la bienvenida a una nueva etapa.

Desde el set principal de Las Canteras, el programa contará además con la participación del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, para profundizar en la historia de la fundación de la ciudad y en el significado de esta celebración. El programa contará también con entrevistas a representantes institucionales y con la participación de los vecinos que disfrutarán de la noche a pie de playa.

No faltará la habitual realidad aumentada característica del programa, que en esta ocasión trasladará a los espectadores en el tiempo hasta momentos significativos del origen histórico de Las Palmas de Gran Canaria.

Al filo de la medianoche, las imágenes aéreas captadas por dron ofrecerán una perspectiva privilegiada de los fuegos artificiales que iluminarán la bahía de Las Canteras y pondrán el broche final a la celebración.