El programa de Televisión Canaria recupera este viernes a las 22:30 horas algunos de los viajes más memorables para inspirar a la audiencia estas vacaciones

‘Los viernes tienen una hora menos‘ despide la temporada en Televisión Canaria con una programación especial. A las 21:30 horas, el espacio ofrecerá una edición con algunos de los momentos más destacados de la temporada, y a continuación, a las 22:30 horas, llegará el especial ‘Los viernes tienen una hora menos: Nos vamos de vacaciones’, una propuesta que recupera algunos de los viajes realizados por el equipo del programa para inspirar a quienes aún buscan destino para disfrutar del verano.

Con la mochila al hombro, los reporteros y reporteras recorrerán algunos de los lugares más sorprendentes visitados por el programa durante sus seis temporadas. Historia, cultura, gastronomía, aventura y paisajes únicos se dan la mano en un recorrido que llevará a la audiencia hasta el Gran Bazar de Estambul, los paisajes volcánicos de la isla de São Jorge, en las Azores, la vibrante plaza Jemaa el-Fna de Marrakech, los rincones y la gastronomía de Vigo o los viñedos y bodegas de La Rioja. El especial también propondrá una mirada diferente aLanzarote con un vuelo en avioneta sobre la isla.

Elena Chedas será la encargada de recorrer Estambul, descender el río Sella en Asturias y descubrir la isla de São Jorge. Mientras, Víctor Brito se adentrará en los recovecos y callejuelas de Marrakech para mostrar la transformación de la plaza Jemaa el-Fna cuando cae la noche y recorrerá también algunos de los enclaves más emblemáticos de Vigo. Por su parte, Itiel Delgado visitará La Rioja para adentrarse en el mundo del vino, conocer a sus artesanos y descubrir el ambiente de sus calles más populares.

Este especial reunirá algunas de las mejores experiencias viajeras de ‘Una hora menos’ y ofrecerá a la audiencia ideas y propuestas para descubrir nuevos rincones dentro y fuera de España durante las vacaciones estivales.