Las compañías realizaron un recorrido técnico por el Estadio de Gran Canaria para conocer las necesidades del proyecto de mejora y modernización del recinto deportivo

18 empresas visitan el Estadio de Gran Canaria antes de la licitación de su reforma. Prensa IID

Un total de 18 empresas interesadas en concurrir a la licitación del proyecto de reforma del Estadio de Gran Canaria realizaron una visita técnica al recinto durante dos jornadas.

La actividad forma parte de los trabajos previos a las obras de mejora de esta infraestructura deportiva de titularidad insular, que avanzan según el calendario previsto.

Durante el recorrido, organizado por el Jefe de Servicio de Arquitectura, las compañías pudieron conocer diferentes zonas del estadio como el área de telecomunicaciones, los palcos de empresa, la grada Naciente, las instalaciones eléctricas y la grada Oeste hasta la zona central del recinto.

Facilitar la información técnica necesaria

Además, se analizaron aspectos relacionados con la seguridad, las comunicaciones y la operatividad del estadio.

Estas visitas tienen como objetivo facilitar a las empresas la información técnica necesaria para elaborar sus propuestas y garantizar una mayor concurrencia en el proceso de licitación.

La futura reforma permitirá modernizar el Estadio de Gran Canaria y reforzar su capacidad para acoger competiciones y grandes eventos de relevancia nacional e internacional.