Según los datos facilitados por ‘Canarias, 1500 Km de Costa’, esta cifra de 45 ahogados supone un 15 % más que el mismo período de 2025, donde los fallecidos registrados ascendieron a 39

Bandera roja en una playa. Imagen cedida por Canarias 1500 km de Costa

‘Canarias, 1500 Km de Costa’ ha elevado a 45 las personas que perdieron la vida ahogadas en Canarias de enero a agosto del presente año 2026, un 15 % más que en el mismo período de 2025 (39) según datos elaborados por la Asociación y publicados este martes.

Agosto concluye con 27 afectados totales en accidentes acuáticos registrados en las islas: seis fallecidos, un asistido en estado crítico, nueve heridos graves, tres de carácter moderado, cuatro leves y cuatro rescatados indemnes.

En estos ocho meses, se contabilizaron un total de 156 personas que sufrieron algún tipo de percance en nuestras costas e instalaciones acuáticas: 45 fallecidos; 13 afectados en estado crítico; 26 graves; 22 moderados; 23 leves y 27 rescates.

La media mensual de ahogamientos mortales se mantiene en seis personas.

En lo que va de año, el 47% de las personas que murieron ahogadas (21) así como el 37% de las víctimas totales (57), se vieron inmersas en situaciones de riesgo en zonas de costa durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

Menores fallecidos en espacios acuáticos de las Islas

De enero hasta ahora, seis menores han perdido la vida por ahogamiento en Canarias, cifra récord, al menos, en los últimos once años. El caso más reciente tuvo lugar este mes de agosto en la costa de Mogán (Gran Canaria), donde falleció Jeremías, de 14 años. Asimismo, el octavo mes del año registró otros siete incidentes en entornos acuáticos del Archipiélago con menores de entre 3 y 17 años involucrados: seis resultaron heridos graves y uno fue rescatado sin daños.

En total, 27 menores resultaron afectados por accidentes en el agua. Sumado a los óbitos: (11) graves; (4) moderados; (2) leves y (4) indemnes.

Asimismo, 16 de las víctimas mortales desde el comienzo del presente ejercicio fueron personas en edad adulta; 15 de ellas, se contabilizaron sin información relativa a su edad; (8) tenían más de 60 años.

El 69% de los fallecidos por ahogamiento fueron varones (31); el 31%, mujeres (14)

Por nacionalidad

De los identificados por nacionalidad, 18 de los decesos corresponden a extranjeros de 10 países: Alemanes (3); Británicos (2); Francés (1); Estadounidense (1); Venezolano (1); Belga (1); Noruego (1); Italiano (1); Neerlandés (1); Ecuato-guineana (2); extranjeros sin nacionalidad especificada (4); españoles (3). Veinticuatro de los casos se reportaron sin datos de sus países de origen.

Por actividad, el 60% de los éxitus corresponden a bañistas (27); el 15%, a los clasificados en el epígrafe ‘otros’ (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo etc…(7); un 9%, a pescadores (4) al igual que submarinistas (9%-4); víctimas de actividad desconocida (7% – 3).

Tenerife continúa a la cabeza en el conteo de muertes por sumersión (18). Fuerteventura le sigue con (10); Gran Canaria, (8); El Hierro y Lanzarote (3 c/u); La Gomera (2); La Palma (1). La Graciosa (0).

Más de la mitad de los accidentes con desenlace fatal tuvieron lugar en horario de tarde (60%); el 20%, de mañana. Un 7%, de noche. El 13% restante, en horario desconocido en el momento de su reporte.

Una vez más, fueron las playas los entornos de siniestralidad acuática más comunes en Canarias, concentrando el 62% de los casos. El 22% de estos ocurrió en puertos y zonas de costa; el 8%, en piscinas, como también en piscinas naturales (8%).

‘Canarias, 1500 Km de Costa‘, elabora este estudio estadístico, único en toda España, basado en datos obtenidos en un 90% de fuentes oficiales relativas al ámbito de las Emergencias: fundamentalmente 112 Canarias, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.