Aplican la inteligencia artificial para proteger a los cetáceos del tráfico marino

La investigadora de la ULL Olivia Marín propone el uso de inteligencia artificial y tecnología acústica para evitar la elevada mortandad de cetáceos causada por buques en zonas de alto tráfico marítimo, como Canarias

La bióloga Olivia Marín Delgado, investigadora de la Universidad de La Laguna, ha abordado en su tesis doctoral la vulnerabilidad de diez especies de buceo profundo, entre ellas zifios, calderones y cachalotes frente al denso tráfico marítimo en el archipiélago, donde se contabilizan 31 especies de cetáceos. Entre sus conclusiones, propone el uso de inteligencia artificial y tecnología acústica para evitar la elevada mortandad de cetáceos causada por buques en zonas de alto tráfico marítimo, como Canarias.

Cetáceos en las costas de Canarias

La tesis, dirigida por las biólogas Natacha Aguilar y Patricia Arranz Alonso y la ingeniera María de la Peña Fabiani, aborda el uso de marcas acústicas de succión, inteligencia artificial (machine learning) y sistemas de visión térmica infrarroja.

En el caso de los cachalotes, que se sumergen a más de 2.000 metros durante más de dos horas, al regresar a la superficie entran en un estado de reposo pasivo denominado ‘logging’, en el que flotan inertes para recuperarse, momento crítico en el que son muy vulnerables al atropello por embarcaciones que navegan a gran velocidad.

Para prevenir las colisiones, la tesis propone el uso de cámaras de visión térmica infrarroja instaladas en la proa de los buques para detectar el calor del cuerpo de los cetáceos, un proyecto en el que se ha colaborado con pruebas reales de navegación en dos barcos rápidos de la naviera Fred Olsen.

Debido a que el oleaje, el reflejo solar o la calima reducen el contraste térmico, Marín ha diseñado un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir las posibilidades de avistamiento y emitir alertas tempranas en tiempo real.

La intención es que este sistema automatizado sea plenamente fiable para emitir alertas tempranas e inequívocas a los puentes de mando de los buques en tiempo real.